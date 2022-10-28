Пластиковое окно или балконная дверь могут выйти из строя - перестать открываться или закрываться так, как это предусмотрено производителем. Главное, чего не нужно делать в таком случае - это прилагать усилия и дергать ручку окна или двери, иначе вы попросту сломаете механизм.
УНИАН расскажет, что делать, если не закрывается пластиковое окно до конца или не открывается так, как нужно.
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Что делать, если пластиковое окно не открывается - причины
Невозможно решить проблему, не понимая ее причины, поэтому прежде, чем пытаться починить окно, вам нужно узнать, из-за чего механизм вышел из строя.
Окно не открывается, но вращается ручка
Иногда случается так, что оконную ручку можно повернуть в любое положение, но результата никакого это действие не дает - окно не открывается. Скорее всего, причина в сломанной фурнитуре. Разновидностей такой проблемы существует два:
- ручка вращается, но фурнитура не реагирует - сломался механизм, который фиксирует металлический штифт, вам достаточно купить и поставить новую ручку;
- ручка исправна, но фурнитура не реагирует - вышел из строя редуктор, в этом случае лучше вызвать специалиста.
Никаких других действий предпринимать в этом случае не стоит, иначе вы рискуете вообще сломать механизм.
Не открывается пластиковое окно, не поворачивается ручка
Еще одна распространенная ситуация - когда ручку заклинивает в положении "закрыто", повернуть ее не получается. Здесь, увы, без мастера не обойтись, так как, скорее всего, у вас произошла поломка узла обвязочного механизма или блокиратора. Придется извлекать створки, чтобы починить окно, а самостоятельно это сделать достаточно трудно.
Не открывается пластиковое окно на проветривание - провисают створки
Провисание створок обычно происходит из-за расшатанных петель. В таком случае окно откроется, но будет цепляться за раму, а мы услышите треск или щелчки. Вы можете отрегулировать петли, но делать это нужно правильно и аккуратно.
Без мастера обойтись не получится только в том случае, если на пластиковых окнах присутствует заводской брак и петли под окна подобраны неверно - им тяжело удерживать массу МПО. Здесь придется или менять петли или стеклопакет.
Что делать, если пластиковые окна не закрываются - причины
Кроме того, что окна могут не открываться, они еще и способны не закрываться, когда это необходимо. Причин такому скрытому протесту со стороны, казалось бы, бездушного куска пластика и стекла, может быть несколько.
Не закрывается пластиковое окно до конца - заклинило блокиратор
Блокиратор - это подпружиненный механизм, который расположен на внутреннем торце активных створок. Если его заклинит, окно закрываться не будет, но и эту проблему можно решить, учитывая особенности поломки:
- закрыли окно неаккуратно - закрывая окно, надавите на блокиратор и поверните ручку;
- блокиратор не попадает в ответную часть - отрегулируйте петли;
- блокираторная составляющая разогнулась - легонько вдавите пластину с наружной стороны окна;
- сломалась пружина блокиратора - поменяйте стеклопакет.
Если не закрывается пластиковое окно с проветривания и его заклинило в этом режиме, то могло заклинить "ножницы". Вам придется убрать весь мусор с проблемного участка и смазать механизм - тогда окно будет закрываться корректно.
Не закрывается пластиковое окно ножницы - заклинило в двух позициях
С поворотно-откидной моделью окон такая ситуация случается - оконная рама "застревает" одновременно в двух положениях. Происходит такое, к примеру, из-за спешки - вы можете и открыть его на проветривание и полностью. Создается впечатление, будто створка держится на одной петле и может оторваться, но это не так - она прочно удерживается "ножницами".
Для того, чтобы решить эту проблему, выполните ряд простых действий:
- верхнюю часть створки прижать к раме;
- надавить на блокиратор со стороны ручки;
- придерживая блокиратор, повернуть ручку вверх до конца;
- когда повернете, дожать створку до конца;
- повернуть ручку в горизонтальное положение и закрыть окно.
Во избежание подобных ситуаций в будущем старайтесь аккуратно открывать и закрывать окна, чтобы не чинить их самостоятельно. При любых серьезных поломках обращайтесь к мастеру, чтобы не сломать МПО окончательно.