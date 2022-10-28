Что делать, если пластиковое окно не открывается на проветривание или не закрывается плотно - узнайте в материале УНИАН.

Пластиковое окно или балконная дверь могут выйти из строя - перестать открываться или закрываться так, как это предусмотрено производителем. Главное, чего не нужно делать в таком случае - это прилагать усилия и дергать ручку окна или двери, иначе вы попросту сломаете механизм.

УНИАН расскажет, что делать, если не закрывается пластиковое окно до конца или не открывается так, как нужно.

Ранее мы говорили о том, как регулировать окна на зиму.

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Что делать, если пластиковое окно не открывается - причины

Невозможно решить проблему, не понимая ее причины, поэтому прежде, чем пытаться починить окно, вам нужно узнать, из-за чего механизм вышел из строя.

Окно не открывается, но вращается ручка

Иногда случается так, что оконную ручку можно повернуть в любое положение, но результата никакого это действие не дает - окно не открывается. Скорее всего, причина в сломанной фурнитуре. Разновидностей такой проблемы существует два:

ручка вращается, но фурнитура не реагирует - сломался механизм, который фиксирует металлический штифт, вам достаточно купить и поставить новую ручку;

- сломался механизм, который фиксирует металлический штифт, вам достаточно купить и поставить новую ручку; ручка исправна, но фурнитура не реагирует - вышел из строя редуктор, в этом случае лучше вызвать специалиста.

Никаких других действий предпринимать в этом случае не стоит, иначе вы рискуете вообще сломать механизм.

Не открывается пластиковое окно, не поворачивается ручка

Еще одна распространенная ситуация - когда ручку заклинивает в положении "закрыто", повернуть ее не получается. Здесь, увы, без мастера не обойтись, так как, скорее всего, у вас произошла поломка узла обвязочного механизма или блокиратора. Придется извлекать створки, чтобы починить окно, а самостоятельно это сделать достаточно трудно.

Не открывается пластиковое окно на проветривание - провисают створки

Провисание створок обычно происходит из-за расшатанных петель. В таком случае окно откроется, но будет цепляться за раму, а мы услышите треск или щелчки. Вы можете отрегулировать петли, но делать это нужно правильно и аккуратно.

Без мастера обойтись не получится только в том случае, если на пластиковых окнах присутствует заводской брак и петли под окна подобраны неверно - им тяжело удерживать массу МПО. Здесь придется или менять петли или стеклопакет.

Что делать, если пластиковые окна не закрываются - причины

Кроме того, что окна могут не открываться, они еще и способны не закрываться, когда это необходимо. Причин такому скрытому протесту со стороны, казалось бы, бездушного куска пластика и стекла, может быть несколько.

Не закрывается пластиковое окно до конца - заклинило блокиратор

Блокиратор - это подпружиненный механизм, который расположен на внутреннем торце активных створок. Если его заклинит, окно закрываться не будет, но и эту проблему можно решить, учитывая особенности поломки:

закрыли окно неаккуратно - закрывая окно, надавите на блокиратор и поверните ручку;

блокиратор не попадает в ответную часть - отрегулируйте петли;

блокираторная составляющая разогнулась - легонько вдавите пластину с наружной стороны окна;

сломалась пружина блокиратора - поменяйте стеклопакет.

Если не закрывается пластиковое окно с проветривания и его заклинило в этом режиме, то могло заклинить "ножницы". Вам придется убрать весь мусор с проблемного участка и смазать механизм - тогда окно будет закрываться корректно.

Не закрывается пластиковое окно ножницы - заклинило в двух позициях

С поворотно-откидной моделью окон такая ситуация случается - оконная рама "застревает" одновременно в двух положениях. Происходит такое, к примеру, из-за спешки - вы можете и открыть его на проветривание и полностью. Создается впечатление, будто створка держится на одной петле и может оторваться, но это не так - она прочно удерживается "ножницами".

Для того, чтобы решить эту проблему, выполните ряд простых действий:

верхнюю часть створки прижать к раме;

надавить на блокиратор со стороны ручки;

придерживая блокиратор, повернуть ручку вверх до конца;

когда повернете, дожать створку до конца;

повернуть ручку в горизонтальное положение и закрыть окно.

Во избежание подобных ситуаций в будущем старайтесь аккуратно открывать и закрывать окна, чтобы не чинить их самостоятельно. При любых серьезных поломках обращайтесь к мастеру, чтобы не сломать МПО окончательно.

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