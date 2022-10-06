Регулировка пластиковых окон нужна для сохранения тепла зимой.

Регулировку пластиковых окон проводят перед заморозками. Процедуру проводят для лучшего сохранения тепла и предотвращения сквозняка. Отрегулировать окна можно самостоятельно, но если не уверены в своих силах - обращайтесь к оконным мастерам.

Ранее мы писали, как утеплить пластиковые окна на зиму, чтобы не было сквозняка.

Что такое зимний режим на окнах и зачем он нужен

Некоторые пластиковые окна имеют функцию перевода окон в зимний или летний режим. В летнем режиме окна имеют слабый нажим и позволяют проветривать помещение. В зимнем режиме створки плотно закрыты и не пропускают сквозняк.

Узнать, если в окнах такой режим, можно по фурнитуре на ребре створки. Если в них есть эксцентрики, которые двигаются при попытке повернуть ручку, значит такая функция предусмотрена. Если черточка на цапфе указывает в сторону улицы, то нажим слабый, а если наоборот - сильный.

Как отрегулировать окна в боковой раме, чтобы из окна не дуло

Для работы вам понадобится шестигранный ключ или плоскогубцы. Найдите все эксцентрики на раме и переведите каждый из них по часовой стрелке. Установите прижим максимально близко к уполтнителю. Обычно на эксцентриках есть метка, и её нужно перевести из положения "вверх" в позицию "право".

После этой процедуры створка будет прижиматься к раме гораздо плотнее и сквозняки исчезнут. Детальный процесс регулировки окон смотрите в видео ниже.

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