Эти методы очистки сковородок от нагара и жира помогут сэкономить время и легко добиться желаемого результата.

Любая хозяйка далеко не раз в жизни сталкивалась с подобными проблемами и искала наиболее легкие способы, как очистить сковороду от нагара и жира, чтобы при этом не повредить покрытие.

Мы расскажем о трех простых методах, которые помогут решить проблему и при этом сэкономить драгоценное время.

Как очистить сковороду: лучшие способы

1. Очистить сковороду от жира без дополнительных средств

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Пожалуй, это самый популярный способ. Для того, чтобы его провернуть, достаточно набрать в грязную сковороду воду и поставить на огонь. Вода должна прокипеть до 15 минут. После этого сковороду стоит снять с огня, немного подождать и промыть ее под проточной водой, используя простую губку.

2. Очистить сковороду от нагара и жира с помощью соды и уксуса

Сковородку с нагаром стоит перевернуть вверх дном, и сначала посыпать содой, а потом залить уксусом. После этого оставить сковороду на некоторое время. Достаточно будет пяти минут. Потом протереть ее губкой и хорошенько промыть.

С помощью соды и уксуса можно избавить поверхность сковороды и от жира. Сначала дно сковороды внутри следует посыпать содой и набрать немного воды. Спустя полчаса в сковороду стоит добавить столовую ложку уксуса и промыть губкой.

3. Очистить сковороду с помощью крупной соли и картофеля

Этот метод не всем знакомый, но определенно действенный. Первый делом нужно избавить сковороду от лишней еды. После этого посыпать грязное дно солью, протереть его разрезанным пополам картофелем и промыть.

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