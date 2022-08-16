Как варить яйца так, чтобы они легко чистились, и сколько времени нужно для каждого способа - узнайте в материале УНИАН.

Многие люди регулярно употребляют в пищу яйца - варят их вкрутую, жарят яичницу или омлет. Но существует еще несколько способов приготовления яиц, которые можно освоить, если знать правильную технологию. УНИАН расскажет, сколько варится яйцо всмятку и вкрутую, а также как сделать яйцо в мешочке.

Кстати, яйца попали в список того, что можно хранить в морозильной камере и заготовить впрок.

Как правильно варить яйца, чтобы они не лопались - лайфхаки

Основная проблема, которая возникает у хозяек при варке яиц - это трещины, возникающие на скорлупе. Для того, чтобы этого избежать, важно использовать для приготовления яйца комнатной температуры и класть их в такую же воду. Если вы достанете яйца из холодильника и положите их в горячую жидкость, то скорлупа тут же треснет.

Далее - чтобы приготовить яйцо именно в таком виде, как вам хочется, соблюдайте инструкцию, описанную ниже.

Сколько минут варить яйца в мешочек

Первый способ варки яиц, о котором мы говорим сегодня - это яйцо в мешочек. Вкусное и красивое яйцо получится, если вы положите его в холодную воду, дождетесь закипания, а затем поварите 4 минуты.

Есть альтернативный вариант - опустить яйца комнатной температуры в кипящую воду, но тогда варить их нужно 1 минуту. После этого снять с огня, накрыть крышкой и подождать 5 минут.

Как сварить идеальное яйцо всмятку

Вам нужно взять яйцо, положить его в холодную воду, дождаться, пока она закипит, а потом убавить огонь. Варить таким образом яйцо 2 минуты, если хотите, чтобы и белок, и желток остались жидкими, или 3 минуты, тогда желток будет жидким, а белок затвердеет.

Сколько нужно варить яйца вкрутую

Яйца, сваренные вкрутую - это наиболее распространенный вид яиц. Их можно есть отдельно или использовать для приготовления блюд. Чтобы получить идеальное яйцо вкрутую, опустите его в холодную воду, дождитесь, пока она закипит. Потом засеките 1 минуту и убавьте огонь - на средней мощности варите яйцо 7-8 минут.

ВАЖНО: дольше 8-10 минут варить яйца не рекомендуется, иначе белок на вкус окажется резиновым, а желток покроется неприятной серой пленкой.

Полезный лайфхак: для того, чтобы яйца после варки хорошо чистились, добавьте в кастрюлю 1 ч.л соли. Кроме того, не забывайте сразу же подносить их под струю холодной воды - скорлупа с охлажденных яиц будет сниматься гораздо легче.

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