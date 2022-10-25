Вы удивитесь, но отказ от кофе может помочь похудеть.

Замечали ли вы странное состояние от кофе? Порой страсть к горячему бодрящему напитку может становиться пагубной. Попробуйте перестать пить кофе и вы удивитесь, как изменится ваше состояние.

В этой статье вы узнаете, что будет если отказаться от кофе и как легко отказаться от кофе, и наконец побороть зависимость от этого напитка.

Можно ли резко перестать пить кофе

Многие не знают, что будет если перестать пить кофе и чай. В чае также содержится кофеин, потому можно попробовать отказаться и от него. Когда вы резко отказываетесь от кофе, ваш организм испытывает нехватку адреналина и дофамина.

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Можно ли легко перестать пить кофе? Можно, но многим это может показаться сложной задачей. Поначалу это может привести даже к головной боли. Вместо адреналина организм начинает вырабатывать аденозин - это гормон усталости. Потому стоит отказываться от кофе постепенно. Рубить с плеча не стоит.

Как отказаться от кофе

Если вы не знаете, как легко отказаться от кофе, попробуйте делать это плавно. Постепенно уменьшайте дозировку, пейте меньше напитков с кофе. К примеру, если по утрам вы пьете чашечку кофе, отлейте из нее треть напитка и разбавьте оставшуюся часть водой. Так организм получит кофеин, но не в таком большом количестве.

После этого увеличивайте часть кофе, которую вы отливаете из чашки. Разбавляйте напиток водой наполовину, затем можно попробовать разбавлять его на две трети.

Схожим образом можно отказаться от кофе с молоком. Только в этом случае в напиток стоит добавлять не больше воды, а больше молока.

Сколько длится ломка от кофе

Отказ от кофе, к сожалению, действительно приводит к так называемой ломке, по-научному она называется абстиненцией. Будьте готовы и заранее понимайте, сколько длится ломка от кофе. Сильное желание выпить напиток с кофеином наступает примерно через 12 часов после того, как ваш организм получал заветную "дозу" гормонов.

Кофеин, а точнее его отсутствие, вызывает синдром отмены. Такая ломка длится около недели. В эти дни вы можете испытывать усталость, страдать от плохого настроения. Ломка от кофе может показаться невыносимой. Также вам может казаться, что работать без кофе гораздо сложнее. Но все пройдет, отказ от кофе и ломка по итогу приведут к тому, что ваш организм будет функционировать куда лучше.

Что будет если полностью отказаться от кофе

Отказ от кофе приведет к тому, что вы начнете лучше спать, по утрам у вас будет больше энергии. Также полное "излечение" от кофеиновой зависимости положительно скажется на работе печени и даже повысит либидо. Женщины часто признаются, что они буквально "порхают" после отказа от кофе.

Перестала пить кофе и похудела - некоторые отмечают даже такой плюс в отказе от кофеина. И это правда, ведь многие пьют не эспрессо без сахара, а калорийные напитки с сахаром, сиропами и молокам - капучино, латте и прочие.

Отказ от кофе положительно повлияет и на вашу внешность. Во время употребления таких напитков в организме излишне вырабатывается гормон стресса кортизол, который сильно влияет на кожу и ускоряет процессы старения. Так что отказ от кофе вернет вам прежнюю молодость.

Напомним, ранее УНИАН уже сообщал, как приготовить еду в квартире без газа и электричества.

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