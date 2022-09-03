Сковорода прослужит вам долго, если правильно за ней ухаживать. Не всегда для этого необходимы специальные средства, достаточно нескольких бытовых продуктов.

Сковороду справедливо называют одной из главных помощниц каждой хозяйки. С ее помощью легко можно приготовить множество вкусных блюд, но уход за ней часто вызывает немало хлопот.

УНИАН рассказывает, как эффективно и быстро очистить сковороду.

За всеми кухонными процессами крайне трудно проследить, поэтому довольно часто скоровода пригорает, или же ее внешние стенки покрываются нагаром из-за частого использования. Конечно, вы можете попробовать очистить сковороду с помощью средств бытовой химии. А что, если действовать надо немедленно, а нужного средства нет? Вспомним методы, проверенные временем.

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Топ-3 копеечных способа очистить сковороду

Способ 1: чтобы очистить сковороду от следов пригорания нужна соль, лучше морская, и картофель. Засыпьте дно посуды толстым слоем соли, разрежьте картофель и круговыми движениями начинайте чистить сковороду.

Соль сработает как мягкий абразив, а картофельный сок размягчит нагар лучше дорогих средств. При этом на поверхности не останется царапин, что крайне важно при очистке сковороды с антипригарным покрытием.

Способ 2: пищевая сода всегда была одной из самых эффективных при очистке кухонных предметов. Она отлично удаляет застарелые следы жира, нагар и пригорания со сковороды. Для этого стоит лишь добавить к соде немного воды и оставить смесь на поверхности скороводы. Для лучшего результата попробуйте засыпать проблемный участок сковороды содой и залейте уксусом.

Способ 3: не все хозяйки знают, как правильно очистить чугунные сковороды. Однако существуют эффективные способы очистить чугунные сковороды от нагара - например, с помощью перекиси водорода. Этот способ прекрасно подойдет как для чугунных, так и для алюминиевых сковород, ведь они не боятся агрессивного действия.

Подготовьте смесь из перекиси и соды, нанесите на разогретую сковороду, оставьте на 10-15 минут, а затем удалите остатки грязи губкой. Промойте, а по необходимости повторите.

Важно помнить, что тефлоновое покрытие сковороды таким образом нельзя очищать. Используйте смесь разве что для наружных стенок сковороды.

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