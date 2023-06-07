Рассказываем, как избавиться от плесени на окнах народными средствами.

Очень часто у владельцев пластиковых окон на откосах, рамах и подоконнике появляется черная плесень. Бороться с ней нужно быстро, иначе этот опасный грибок не только испортит конструкции окна, но и осядет на ваших легких.

УНИАН выяснил, как избавиться от плесени на окнах и стенах за считанные минуты.

Чем опасна плесень на окнах - реальная угроза

Специалисты по установке МПО говорят, что с черной плесенью встречаются часто. Это определенный вид грибка с нетипичной структурой - налет, который выглядит, как тонкая-тонкая ниточка с большим количеством шариков. Они и есть размножающимися организмами, живущими потом группами.

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Цель каждой подобной колонии грибка - захватить максимальное количество свободного пространства, а особенно хорошо черная плесень размножается в условиях повышенной влажности и температуры выше 15 градусов. Проще говоря, ситуация "тепло и мокро" - идеальный вариант для поражения поверхности грибком.

Думать о том, чем отмыть плесень на откосах окон, нужно быстро - это не только эстетическая проблема, но и медицинская. Дело в том, что человек, который будет постоянно дышать спорами грибка, в итоге обязательно получит заболевания легких или бронхов. То есть, бронхиты, аллергии, астмы и регулярные простуды станут верными союзниками "соседа" черной плесени.

Почему появляется плесень на откосах из штукатурки, окнах и подоконниках

Считается, что наиболее распространенными причинами образования нетипичного грибка могут быть:

неправильный монтаж МПО;

повышенная влажность;

плохая вентиляция;

плотные шторы, не пропускающие воздух;

слишком высокая температура в помещении.

В отличии от деревянных окон, металлопластиковые не могут проветриваться сами по себе за счет микро щелей. Если не проветривать их самостоятельно, то за счет герметичности рано или поздно на окне начнет образовываться конденсат. Он накапливается, собирается в уголках, на откосах, стекает на подоконник.

Игнорирование приводит к появлению грибка, а вам приходится искать средство от плесени на окнах - купить его несложно, гораздо труднее найти эффективное.

Как убрать плесень с окон в домашних условиях - бабушкин метод

Можно приобрести в магазине хозяйственных товаров специальное средство против грибка и обработать им поверхности. На самом же деле, такие методы не всегда безопасны - состав препаратов довольно агрессивен. Именно поэтому лучшее средство от грибка на окнах - народные рецепты:

перекись водорода 3% - перелить в пульверизатор, распылить на грибок, оставить на 10 минут, потом вымыть губкой и вытереть насухо;

- перелить в пульверизатор, распылить на грибок, оставить на 10 минут, потом вымыть губкой и вытереть насухо; эфирное масло чайного дерева - смешать 1 ч.л масла с 200 мл воды, нанести на пятна плесени, оставить на 1 час, а потом вытереть насухо;

- смешать 1 ч.л масла с 200 мл воды, нанести на пятна плесени, оставить на 1 час, а потом вытереть насухо; пищевая сода - растворить 0.5 ст.л соды в 500 мл воды, через пульверизатор нанести на пораженный участок, сразу убрать налет щеткой, смыть водой, потом снова распылить средство и оставить его высыхать.

Эти три средства помогут вам быстро и без проблем избавиться от черной плесени. Для того чтобы в будущем не столкнуться с такой проблемой снова, регулярно проветривайте комнату, не допускайте протекания сантехники, проверяйте, чтобы МПО были герметично закрыты и следите за качеством вентиляции.

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