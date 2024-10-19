Сколько и при какой температуре нужно хранить яйца - читайте в нашем материале.

Куриные яйца используются во многих рецептах. Чтобы такие блюда были вкусными и безопасными для здоровья, нужно соблюдать правила хранения пищевых продуктов. Среди украинцев распространены мифы про яйца, из-за которых мы храним их неправильно. Узнайте, как хранить яйца свежими максимально долго.

Как хранить яйца без холодильника

В разных странах отличается подход к тому, сколько и при какой температуре хранить яйца.

К примеру, американский правительственный сайт Food&Drug рекомендует хранить свежие яйца не больше 3 недель при температуре до +4°. А вареные вкрутую - до 7 дней.

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Украинские стандарты не такие строгие. ДСТУ указывает, как правильно хранить яйца. Свежие яйца можно хранить при температуре от 0° до 20° до 7 дней. Если за это время продукт не реализовался, то их относят к классу "столовых" и разрешают хранить до 25 дней.

Такая разница в американских и украинских стандартах объясняется тем, что в США яйца перед поступлением в магазин моют. Со скорлупы смывается защитный слой, поэтому срок годности сокращается. Если вы тоже моете яйца, то храните их в дальнейшем только в холодильнике и при низкой температуре.

Таким образом, сырые яйца можно хранить как в холодильнике, так и при комнатной температуре. Важно лишь не мыть их заранее и не допускать трещин на скорлупе.

Если важно сохранить яйца максимально свежими, например, для детского питания, лучше положить их в холодильник в оригинальной упаковке.

Есть ещё один совет, как хранить яйца долго. Для этого рекомендуется поставить их не на дверцу холодильника, а на внутреннюю полку.

Как хранить яйца - тупым или острым концом

Этот, казалось бы, шуточный вопрос на самом деле имеет смысл. Куриные яйца лучше хранить острым концом вниз. Так желток находится ровно посередине. На него не давит воздушная камера, что увеличивает общий срок хранения.

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