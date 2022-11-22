Правила экономии могут помочь перестать тратить деньги на ненужные покупки, начать откладывать и тратить средства на приоритетные направления.

Хотя за деньги счастье не купишь, в современном мире они вполне могут обеспечить счастливую и комфортную жизнь. Мысль о том, как экономить деньги и откладывать без лишнего стресса занимает многие умы. УНИАН подобрал лучшие лайфхаки, которые помогут сбалансировать ваш бюджет.

Вот практические приемы, которые помогут экономить:

не совершайте импульсивные покупки, дайте себе 24 часа, чтобы определиться;

установите граничные лимит трат на месяц и придерживайтесь его;

фиксируйте свои траты с помощью приложений или блокнота;

используйте скидки и купоны;

заведите карту с кэшбеком;

не выбрасывайте устаревшую технику, если ее можно продать и заработать;

Практическая сторона вопроса важна, но если бы она решала проблему, все было бы не так сложно. Человек это не робот, который может четко следовать алгоритму, а потому, необходимо отдельно выделить несколько лайфхаков:

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не ограничивайте себя во всем, иначе это приведет к срыву;

замените шопинг другим хобби или прогулками на природе;

получайте с отложенных денег проценты;

начните откладывать с небольших сумм, постепенно их увеличивая;

Жесткая экономия в быту может стать лишь новой причиной стресса, однако и в этом вопросе можно вычеркнуть ненужные затраты. Практические советы для дома, которые актуальны в это тяжелое время:

выбирайте энергосберегающие лампы;

моющие средства в большой упаковке выходят дешевле, чем много маленьких;

из накопившихся обмылков можно сделать одно новое мыло, это работает и со свечами;

дозатор для средства для мытья посуды уменьшит его расход;

Каждый сам выбирает для себя способ экономии. Главное - чтоб это было в удовольствие.

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