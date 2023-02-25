Далеко не все хозяйки знают, можно ли кипятком разморозить курицу, безопасно ли это и какой способ разморозки выбрать.

Курица - относительно недорогой и полезный продукт, который часто встречается на столах украинцев. Многие хозяйки, покупая мясо, морозят его впрок, чтобы потом приготовить. УНИАН расскажет, как быстро разморозить курицу без проблем и забот.

Ранее мы говорили о том, как разморозить мясо.

Как разморозить курицу в микроволновке

Это самый быстрый способ размораживания курицы, которым часто пользуются хозяйки. На самом деле, использование СВЧ-печи - это удобно, но не очень полезно для мяса. Если не соблюдать технологию, можно получить кусок птицы, который будет наполовину замороженным, а наполовину отварным. Кроме того, нагревание курицы опасно - если ее оставить при комнатной температуре, а не готовить сразу, к птице "подселятся" бактерии.

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Есть лишь один правильный метод разморозки курицы в микроволновке:

поставить СВЧ-печь на минимальную мощность;

положить курицу в тарелку и поставить в микроволновку;

размораживая мясо, через каждые 2-3 минуты переворачивать его и проверять готовность.

Оптимальное время разморозки - 3 минуты на каждые 400 гр мяса.

Как разморозить курицу в холодильнике

Второй вариант - использование холодильной камеры для оттаивания птицы. Вам достаточно просто положить тушку или отдельные части птицы в глубокую миску и поставить ее на нижнюю полку холодильника. Учитывайте, что такой способ требует много времени - вам понадобится несколько часов для полной разморозки мяса.

Как разморозить курицу в воде

Такой метод более быстрый, чем в варианте с холодильником, поэтому его часто используют хозяйки, если ищут ответ на вопрос о том, как правильно размораживать птицу при отсутствии времени. Положите курицу в герметичный пакет и опустите в миску, наполненную водой. Также можете набрать полную раковину холодной воды и оставить курицу там. Температура воды должна быть не ниже -4 градусов, иначе на птице начнут размножаться бактерии. Менять воду нужно каждые 30-40 минут, чтобы она оставалась холодной. Если вы не знаете, сколько размораживается курица из морозилки таким образом, отвечаем - от 1 до 3 часов.

Ни в коем случае не размораживайте птицу на столе или с помощью кипятка. Такой способ повергает мясо в зону риска - температура будет слишком высокой, и есть риск заражения опасными микроорганизмами. Курица, размороженная так, небезопасна к употреблению.

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