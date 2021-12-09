Чем мыть зеркала шкафа-купе, зеркало в ванной комнате и просто окна – мы подскажем простой и очень дешевый лайфхак, который сэкономит вам массу сил и нервов.

Наши бабушки не тратились на дорогостоящие средства для мытья окон и зеркал – они пользовались своей смекалкой и теми хитростями, которые передали друг дружке по дружбе. Большинство этих умудренных, уже давно седых, дам до сих пор предпочитают мыть зеркала и окна дешевыми, годами проверенными народными средствами – а не переводить деньги на сомнительную, с их точки зрения, "химию".

Обычный сырой картофель в деле мытья окон и зеркал действительно способен творить чудеса. Результат поражает настолько, что большинство хозяек потом отказываются мыть окна иными способами.

Сама картошка – овощ довольно дешевый и доступный: вряд ли найдется в Украине семья, которая не хранит про запас хоть несколько картофелин. Как отмыть зеркало и окна без разводов картофелем, пишет Кobieta.

Способ крайне прост: достаточно разрезать чистый сырой картофель пополам – и этими половинками протереть окна или зеркала. Удалить с поверхности остатки картофельного сока лучше всего тряпочкой из микрофибры. Если нет таковой – то и любая другая ткань сойдет.

Этот способ подойдет не только для зеркал и окон – но еще и для очков (для чтения, для плавания, лыжных и т.д.) и прозрачного пластика.

Кроме того, картофельный сок:

укрепляет волосы, мешает их выпадению;

помогает разнашивать обувь;

удаляет овощные и фруктовые пятна с кожи рук.

И напоследок еще несколько советов, как помыть окна без разводов народными средствами.

Как помыть зеркало луком до кристального блеска

В этом случае действовать надо по аналогии с картофелем: разрезать луковицу и протереть нужную поверхность срезом овоща.

Убрать специфический луковый запах поможет протирка слабым раствором уксуса.

Заполировать всё это дело нужно мягкой тряпочкой.

Как чистить зеркало зубной пастой

Лучше взять зубной порошок – и смешать его с нашатырным спиртом один к одному. И уже этой пастой протирать поверхность, пока не удастся отмыть окно или зеркало без разводов.

Этот народный метод считается самым действенным, если нужно убрать такие проблемные пятна, как следы от пальцев, маслянистой косметики или иные жирные загрязнения.

Как помыть зеркало уксусом

Уксус нужно развести пополам с водой – и этой смесью протирать зеркальную поверхность.

Заполировать до блеска в конце можно как специальной салфеткой для стекла, так и простой бумагой.

Как мыть зеркало солью

Сначала стекло или зеркало рекомендуется протереть от пыли любой тряпочкой. И только потом обрабатывать сильносоленой водой.

На стакан воды понадобится одна столовая ложка соли – и таким вот солевым раствором нужно протереть поверхность.

В конце процедуры зеркало натирают бумагой.

Как отмыть зеркало спиртом

Необязательно использовать чистый спирт – подойдет любая спиртосодержащая жидкость: и алкоголь, какой не жалко (дешевая водка или старый коньяк, к примеру), любой аптечный спирт или даже просто старый бабушкин одеколон.

Только вытирать поверхность насухо в этом случае рекомендуется не тряпкой, а бумагой (газетой или салфетками).

Как быстро помыть окна и зеркала чайной заваркой

Нужно заварить один стакан крепкого зеленого чая, добавить туда ложку (столовую) соли.

Натирать зеркальную поверхность в этом случае лучше всего ненужными капроновыми колготками.

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Автор: Диана Беловодская