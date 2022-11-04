Для многих хозяек отмыть противень - задача со звездочкой. Далеко не всегда можно снять жир и гарь обычной губкой. В этом случае будет не лишним запастись терпением и парочкой хороших советов.

Каждая хозяйка знает, что самое сложное на кухне - поддерживать плиту в идеальном состоянии. И если отмыть газовую поверхность можно за 15 минут, то с противнями и формами для выпечки и запекания все гораздо сложнее.

Как убрать застарелый жир с противня

Если вы не знаете как очистить лист духовки, начтите с самого простого и доступного способа. Достаем противень из духовки. Смачиваем его и щедро посыпаем содой. Добавляем немного средства для мытья посуды. Смешиваем моющее средство с содой, чтобы пошла реакция и оставляем противень на 30-40 минут. Промываем противень проточной водой.

Очистить противень также можно при помощи кипячения. Ставим грязный противень в духовку. Наливаем в него два стакана воды и немного средства для мытья посуды. Включаем духовку на 100 градусов и оставляем на 25-30 минут. За это время жир отойдет от поверхности противня и вы легко смоете его под краном.

Видео дня

Также очистить противень в домашних условиях можно при помощи лимонной кислоты. Положите противень на стол. Смочите губкой и щедро посыпьте лимонной кислотой. Оставьте на 30-40 минут, после чего вымойте под проточной водой при помощи металлической мочалки.

Очистить противень от застарелого нагара можно с помощью обычного хозяйственного мыла. Натрите мыло на терке. Выложите его на противень, залейте несколькими стаканами кипятка и оставьте до полного остывания раствора. В случае сильного загрязнения противень с хозяйственным мылом можно подогреть. Для этого включите духовку на 120-150 градусов и оставьте в ней противень с мылом на 30-40 минут.

Очистить противень от нагара можно при помощи любых моющих средств, предназначенных для мытья плит. Если вы используете аэрозоль для мытья плит, ваш противень будет сверкать как новый. Если же магазинного средства под рукой нет, можно очистить противень содой и уксусом. Для этого достаем противень из духовки, щедро посыпаем его содой и гасим соду при помощи уксуса. Сода с уксусом дадут реакцию, за счет которой от поверхности противня начнет отделяться гарь. Оставляем противень с раствором на 30 минут, после чего моем под проточной водой.

Как очистить алюминиевый противень от нагара

Сложность мытья таких противней в том, что в этом случае нельзя использовать кислоту. Уксус, лимон, лимонная кислота повредят поверхность алюминиевого противня.

Проще всего отмыть алюминиевый противень залив его кипятком и добавив в воду средство для мытья посуды. Если загрязнение слишком большое, налейте в противень 2-3 стакана воды, добавьте моющее средство и поставьте противень в духовку, разогретую до 130-140 градусов на 30 минут.

Алюминиевый противень также можно отмыть при помощи кофейной гущи. Выложите на противень кофейную гущу и оставьте на 30 минут, после чего вымойте противень под проточной водой при помощи губки. Кофейная гуща в этом случае будет выполнять функцию скраба и жир легко отойдет.

Также алюминиевый противень можно вымыть нашатырным спиртом, нанеся его при помощи ватного тампона или губки.

Чистить алюминиевый противень от нагара ножом категорически нельзя. Также не стоит использовать металлические щетки и мочалки. В этом случае вы повредите верхний слой противня.

Как очистить эмалированный противень от нагара

Эмалированный противень можно отмыть при помощи мыльного раствора. Натрите обычное хозяйственное мыло на терке. Выкладываем мыло на противень и заливаем тремя стаканами кипятка. Если загрязнение не слишком сильное, просто оставьте противень на столе до полного остывания мыльного раствора. Если же слой гари очень существенный - ставим противень в духовку, и оставляем на 30-40 минут при 100 градусах.

Также эмалированный противень можно отмыть при помощи соды. Просто посыпьте противень содой, добавьте несколько ложек воды, чтобы получилась кашица. Через 20-30 минут помойте противень под проточной водой при помощи губки.

Учтите, что эмалированный противень нельзя слишком тщательно мыть металлической губкой, иначе вы его просто поцарапаете.

Как очистить форму для выпечки

Формы для выпечки бывают нескольких видов: металлические, стеклянные и силиконовые.

Мягкие силиконовые формы проще всего отмыть при помощи обычного средства для мытья посуды. В глубокую миску или кастрюлю кладем форму, добавляем моющее средство и наливаем кипяток так, чтобы вода полностью покрывала форму. Оставляем форму в растворе до полного остывания воды.

Металлические формы для выпечки можно отмыть при помощи соды. Смазываем форму раствором соды и воды и оставляем на 30-40 минут. Если загрязнение очень сильное, добавляем несколько ложек средства для мытья посуды.

Стеклянную форму для выпечки можно отмыть при помощи раствора соды и средства для мытья посуды. Наливаем в форму моющее средство, добавляем соду и тщательно все перемешиваем. Смазываем полученным раствором форму и оставляем на 30 минут, после чего промываем форму под проточной водой. В случае сильного загрязнения, повторяем процедуру или отправляем форму с раствором в духовку на 20-30 минут при температуре 120-140 градусов.