Рассказываем, правда ли, что желать приятного аппетита - дурной тон и как заменить эту фразу.

Считается, что воспитанный человек, который ознакомлен с правилами приличия, должен обязательно желать спокойной ночи, доброго утра, здравия во время приветствия и произносить другие подобные фразы. Мы выяснили, можно ли желать приятного аппетита во время еды или до нее.

Можно ли желать приятного аппетита по этикету на самом деле

Некоторые историки утверждают, что до революции люди перед едой читали молитву - благодарили Бога за пищу на столе и благословляли сие священное действо. Потом, с приходом СССР, Иисус Христос превратился в персону нон грата, поэтому любые обращения к Господу были запрещены. Вместо них появилось новомодное "приятного аппетита" - калька с французского "bon appetit".

Правила этикета утверждают, что такое пожелание может звучать только из уст того, кто приготовил блюдо - в качестве приглашения гостей или близких к трапезе. Хозяин или хозяйка дома, шеф-повар или просто человек, принесший еду, предлагает людям отведать ее и насладиться. В любом другом случае фраза "приятного аппетита" неуместна - психологи называют ее одним из способов нарушить личные границы человека и буквально "заглянуть ему в рот".

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Почему не принято говорить: "Приятного аппетита" по народным поверьям

Опытные эзотерики также против подобных пожеланий - связано это с тем, что такая фраза может "сработать" наоборот. Если вы пожелаете человеку приятного аппетита, рискуете навлечь на него проблемы с пищеварением и даже с тем самым желанием вообще потреблять какую-либо пищу.

Особенно это касается случаев, когда фраза была произнесена неискренне или равнодушно - тогда не придется думать, почему желать приятного аппетита - дурной тон, ведь не вкладывая нужных эмоций и энергетики, вы причиняете только вред.

Варианты, как по-другому можно сказать: "Приятного аппетита"

Современные специалисты по этике считают, что лучшей альтернативой неудачной фразе могут стать два слова: "Пожалуйста" и "Наслаждайтесь". Таким образом вы все-таки пригласите человека к началу трапезы, но и не ворветесь со своей бестактностью в его интимное пространство. Если вы солидарны с таким мнением, смело меняйте привычку - от этого только выиграете.

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