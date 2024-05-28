Рассказываем, чего боятся черные тараканы и как быстро от них избавиться.

Черные тараканы в квартире приходят из канализаций, чердаков и подвалов. Питаются такие насекомые, в основном, фекалиями и другими насекомыми. Чаще всего большие черные тараканы появляются по ночам, поэтому застать, поймать и убить их трудно. УНИАН расскажет, какие средства от тараканов помогут выгнать их навсегда.

Чем опасны черные тараканы - риски и неприятности

Черные тараканы в частном доме или квартире, в первую очередь, несут опасности со стороны санитарии. На своих лапках они переносят огромное количество бактерий. Если вредоносные микроорганизмы попадут на продукты питания или гигиенические средства людей, есть риск заразиться и столкнуться с отравлением.

Проживая регулярно рядом с такими насекомыми и постоянно сталкиваясь с продуктами их жизнедеятельности или употребляя еду, которой касались черные тараканы, можно "подхватить" тиф, дифтерию, гельминтоз и другие опасные заболевания.

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Как избавиться от тараканов - варианты

Первое, что рекомендуют опытные хозяйки и даже профессиональные дезинсекторы - борная кислота от тараканов. Это вещество безвредно для человека и домашних животных, а одной упаковки вполне хватит для обработки ванной и кухни. Черные тараканы боятся такого средства, как огня - попадая внутрь организма насекомого, борная кислота парализует желудочно-кишечный тракт и нервную систему. У насекомого наблюдаются приступы судорог и паралич, причем, очень быстро - в течение нескольких часов после приема "лекарства".

Лучше всего готовить именно влажные приманки - большие черные тараканы употребляют их с большим удовольствием. Готовится угощение просто - желток сваренного яйца, 5 г кислоты и немного воды смешать в однородную массу, из которой затем сделать шарики. Разложить их в укромных местах, где были замечены тараканы. Можно добавить к желтку, воде и кислоте картофельное пюре или заменить желток сырым фаршем - на ваше усмотрение.

Вторая по популярности отрава от тараканов - это специальные спреи, шприцы с гелем или липкие ловушки. Их нужно использовать строго по инструкции, которая всегда есть в упаковке с препаратом. Однако есть риск, что насекомые от такого средства от тараканов не уйдут - многие люди наблюдают, что у вредителей вырабатывается иммунитет, из-за чего, спустя время, насекомые возвращаются снова.

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