Какое средство от запотевания очков позволит вам больше не протирать их, заходя в помещение с холода - узнайте в материале УНИАН.

Люди, которые носят очки не как стильный аксессуар, а как вспомогательное средство для установления зрительного контакта с окружающей средой, знают, что линзы имеют свойство запотевать при резких перепадах температуры. УНИАН расскажет, как сделать так, чтобы очки не потели в маске, или когда вы попадаете в теплое помещение с улицы.

Объясняем, почему очки запотевают, когда вы выходите с мороза в теплое помещение

Физики говорят, что для запотевания линзы достаточно температуры +5-10°С на улице - это говорит о том, что для такого процесса сильный "минус" не нужен. Запотевание очков происходит по нескольким причинам:

перепад температуры - теплый воздух оседает на холодных линзах, образуется конденсат;

- теплый воздух оседает на холодных линзах, образуется конденсат; самостоятельное запотевание - холодный воздух на улице встречается с теплым воздухом из вашего рта, от этого холодная линза покрывается пеленой пара;

- холодный воздух на улице встречается с теплым воздухом из вашего рта, от этого холодная линза покрывается пеленой пара; туман - повышение влажности в воздухе провоцирует образование конденсата на линзах даже на улице.

Из-за всех этих факторов людям приходится регулярно снимать очки и протирать линзы, так как видеть через запотевшие окуляры невозможно. Это не совсем удобно, поэтому УНИАН выяснил, как избежать подобных ситуаций.

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Копеечный глицерин от запотевания очков

Первое средство, которым можно воспользоваться - обычный глицерин, который можно купить в любой аптеке. Вам нужно налить немного глицерина в емкость, поставить ее на плиту и слегка подогреть. Затем смочить в нем тряпку, вытереть линзы с обеих сторон и дать высохнуть. После этого отполировать линзы тряпочкой из микрофибры. В качестве альтернативы глицерину можно использовать обычное жидкое мыло - технология такая же.

Народный лайфхак, чтобы очки не потели

Существует еще несколько средств из домашнего обихода - их тоже можно использовать, чтобы избавиться от проблемы запотевших линз:

твердое мыло - намылить линзы с обеих сторон, протереть мягкой тканевой тряпочкой;

- намылить линзы с обеих сторон, протереть мягкой тканевой тряпочкой; шампунь для волос - развести в воде в соотношении 1:1, смочить в растворе тряпочку, протереть линзы, дать высохнуть и снова протереть;

- развести в воде в соотношении 1:1, смочить в растворе тряпочку, протереть линзы, дать высохнуть и снова протереть; зубная паста - небольшое количество пасты нанести на линзы, растереть, вытереть насухо тряпкой так, чтобы не осталось разводов.

Кроме вышеуказанных методов, вы можете пойти по пути наименьшего сопротивления и купить спрей "Антифог", которым нужно обработать линзы очков. Такая промышленная "противотуманка" точно поможет вам, но стоит она недешево.

Ни в коем случае нельзя пшикать на очки любыми средствами, предназначенными для автомобилей или зеркал. Их состав слишком агрессивен для тонких линз очков и может деформировать их, а также ухудшить качество вашего зрения.

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