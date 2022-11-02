"Денежная девятка" - это специальный ритуал для привлечения денег в свою жизнь. Это не магия и не какие-то высшие силы, а метод воздействия на подсознание. Ритуал проводится в определенные числа месяца, чтобы добиться наиболее правильного и ощутимого эффекта.
Денежная девятка: как работает
Ритуал стоит выполнять в определенные дни месяца. Эти даты определяют нумерологи и астрологи. С помощью силы мысли ритуал способствует развитию финансового направления и открывает новые возможности для заработка денег. Для этого на запястье нужно нарисовать цифру 9 с точкой и произнести финансовые аффирмации.
Денежная девятка: ноябрь 2022
Благоприятные дни для проведения ритуала в ноябре - 2, 3, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 27-го числа.
Денежная девятка: декабрь 2022
Наиболее эффективным ритуал "денежной девятки" в декабре будет 3, 9, 12, 18, 21, 27 декабря, а также канун нового года — 31 декабря.
Что говорить когда рисуешь девятку
Чтобы сделать действие ритуала максимально сильным, важно произнести денежные аффирмации. Вот топ-10 аффирмаций, которые способствуют улучшению финансового положения:
- Я богатый/богатая и могут купить что угодно.
- У меня есть деньги на все, что я пожелаю.
- Деньги для меня - не проблема.
- Я открыт(а) к приходу больших денег в мою жизнь.
- Я с радостью принимаю деньги, которые дает мне судьба.
- Я открыт к богатству и легко его привлекаю.
- Деньги без труда приходят ко мне в дом.
- Мое дело приносит мне от (желаемая сумма) в месяц.
- Я - магнит для денег.
- Моя работа/мой бизнес приносит мне большой доход.
Напомним, эксперты рассказали из-за каких вещей в доме у вас постоянно нет денег.
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