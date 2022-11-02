Денежная девятка - это эффективная техника, которая способствует открытию финансового потока человека. Она помогает быстро наладить свое материальное положение.

"Денежная девятка" - это специальный ритуал для привлечения денег в свою жизнь. Это не магия и не какие-то высшие силы, а метод воздействия на подсознание. Ритуал проводится в определенные числа месяца, чтобы добиться наиболее правильного и ощутимого эффекта.

Денежная девятка: как работает

Ритуал стоит выполнять в определенные дни месяца. Эти даты определяют нумерологи и астрологи. С помощью силы мысли ритуал способствует развитию финансового направления и открывает новые возможности для заработка денег. Для этого на запястье нужно нарисовать цифру 9 с точкой и произнести финансовые аффирмации.

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Денежная девятка: ноябрь 2022

Благоприятные дни для проведения ритуала в ноябре - 2, 3, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 27-го числа.

Денежная девятка: декабрь 2022

Наиболее эффективным ритуал "денежной девятки" в декабре будет 3, 9, 12, 18, 21, 27 декабря, а также канун нового года — 31 декабря.

Что говорить когда рисуешь девятку

Чтобы сделать действие ритуала максимально сильным, важно произнести денежные аффирмации. Вот топ-10 аффирмаций, которые способствуют улучшению финансового положения:

Я богатый/богатая и могут купить что угодно.

У меня есть деньги на все, что я пожелаю.

Деньги для меня - не проблема.

Я открыт(а) к приходу больших денег в мою жизнь.

Я с радостью принимаю деньги, которые дает мне судьба.

Я открыт к богатству и легко его привлекаю.

Деньги без труда приходят ко мне в дом.

Мое дело приносит мне от (желаемая сумма) в месяц.

Я - магнит для денег.

Моя работа/мой бизнес приносит мне большой доход.

Напомним, эксперты рассказали из-за каких вещей в доме у вас постоянно нет денег.

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