Специалист поделилась советами, как "реанимировать" гортензию.

Флористка Лилия Пономаренко поделилась полезными лайфхаками по уходу за цветами. Она рассказала, какие срезанные цветы простоят в доме дольше всего и правда ли, что в вазу с ними можно добавлять аспирин или сахар.

Какие цветы дольше всего будут стоять

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Тюльпаны на сегодня - самые популярные цветы на рынке, рассказывает владелица цветочного магазина Валентина. Один тюльпан стоит сейчас 30-35 грн, один из самых дорогих цветов - хризантема, его цена - около 80-100 грн. Продавщица прогнозирует, что к 8 марта цветы подорожают, особенно розы.

Пономаренко дала советы, как продлить "жизнь" розам: листья должно быть минимально на ветке, они не должны доставать до воды. Ветки флорист советует подрезать под углом 45 градусов. Воду нужно менять раз в 2 дня, в нее можно добавить консерватор, он действительно действует. Не ставьте их в тепле или на сквозняке.

У тюльпанов тоже нужно убрать лишние листья, налить в вазу немного воды, срезать эти цветы нужно ровно. Добавьте консервант в вазу и поставьте в прохладное место.

А вот гиацинт лучше всего будет стоять, если он с луковицей. Эти цветы вообще никак не нужно подрезать, а воду в вазе с ними стоит менять дважды в день.

Кроме того, флорист поделилась лайфхаками, как "реанимировать" гортензию. Ее нужно полностью намочить, завернуть в любую пленку, подрезать под углом 45 градусов и затем поставить в холодное помещение на 3-4 часа. После этого вынуть из пленки.

Также Пономаренко ответила, нужно ли добавлять аспирин в воду с цветами, чтобы они дольше стояли. По ее словам, это вообще не работает.

Ранее УНИАН рассказывал, что спасти и оживить домашние растения может дешевое аптечное средство - аскорбиновая кислота в таблетках. Она даст им необходимые витамины и простимулирует рост и цветение.

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