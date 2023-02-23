Усиление иммунитета, защита от свободных радикалов и это не единственное, чем полезна аскорбиновая кислота. Рассказываем, можно ли подкармливать растения аскорбиновой кислотой и как это сделать.

Спасти и оживить домашние растения может дешевое аптечное средство - аскорбиновая кислота в таблетках. Она даст им необходимые витамины и простимулирует рост и цветение.

Ранее мы рассказывали, как сеять бархатцы и чем может помочь луковая шелуха для рассады.

Аскорбиновая кислота - польза для растений

По мнению специалистов, это средство является одним из лидеров среди стимуляторов, которые способны повлиять на формирование соцветий у растений. Также она позитивно влияет на иммунитет не только домашних цветов, но и овощей в огороде. В частности, она защищает их от негативного действия свободных радикалов и помогает растениям справляться со стрессами от засухи.

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Как правильно разводить аскорбиновую кислоту

Если вы не знаете, как подкормить рассаду аскорбиновой кислотой, то записывайте эти простейшие пропорции. На 1 литр воды нужно добавить 1 таблетку чудо-средства. Затем поливаем цветок и наслаждаемся его цветущим видом.

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