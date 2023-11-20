Рассказываем, что делать, чтобы обувь не скользила в холодную пору года.

Гололед и мокрый снег - самые частые причины получения травм зимой, ведь сложно найти обувь, подошва которой не скользит. Однако для того чтобы обеспечить себе устойчивое положение, не обязательно тратить баснословные суммы на ботинки определенных брендов - можно воспользоваться подручными средствами. УНИАН выяснил, что делать, если скользит обувь и как это исправить.

Как сделать подошву не скользкой, а устойчивой - бюджетные варианты

Если скользит обувь зимой, значит, вы приобрели ботинки с гладкой подошвой, не предназначенной для прогулок в гололед. Второй вариант - надели пару, которую уже носили активно, а на второй сезон ее свойства ухудшились. Тем не менее, безвыходных ситуаций нет - если у вас скользит обувь на снегу, попробуйте это исправить.

УНИАН делится лайфхаками, чем смазать обувь, чтобы не скользила, или как ее модифицировать.

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Супер клей

Для тех, кто не знает, что делать, если сильно скользит обувь, смекалистые хозяйственники рекомендуют использовать супер клей. Его нужно точечно нанести на сухую подошву обуви в районе носка и каблука, а сверху посыпать песком. Дождаться, пока клей засохнет, затем обуть ботинки и пройти на улицу - хорошая сцепка с поверхностью земли обеспечена.

Наждачка или войлок

Второй вариант, как подготовить обувь к гололеду - это приклеить к подошве куски наждачной бумаги или войлока. В качестве альтернативы можно использовать специальные наклейки из этих материалов - результат будет таким же.

Капроновые колготки

Способ довольно необычный, зато, судя по отзывам, гарантирующий долговечный эффект. Вам нужно перевернуть ботинки подошвой вверх и над ней поджечь кусок капрона (можно использовать старые колготки). Капрон будет капать на подошву, засыхать и создавать защитный слой от льда. Главное - максимально осторожно проделывать эту манипуляцию, чтобы не обжечься.

Ледоступы

Это самый простой метод, если у вас сильно скользит обувь зимой, а "танцевать с бубном" нет желания и времени. Специальные накладки-ледоступы продаются в обувных магазинах или на рыночных лотках, легко одеваются на ботинки, так же легко снимаются. Способ надежный, проверенный и не очень дорогой.

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