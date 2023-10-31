Рассказываем, сколько греть машину при 10 градусах или при другой температуре.

Многие водители полагают, что прогревать машину необходимо только в мороз, но на самом деле, это не совсем так. Есть определенные нюансы, о которых важно знать, чтобы не снизить долговечность автомобиля. УНИАН разобрался, как прогревать машину осенью и зачем это делать.

Зачем прогревать машину до наступления морозов

Иногда даже опытные автомобилисты не знают, зачем нужно прогревать машину в октябре и ноябре, если температура воздуха не опустилась ниже ноля. Причина проста - по утрам в конце осени бывает холодно, даже если днем солнце ярко светит и греет, то рано утром столбик термометра может показывать от +1 до +3 градусов. Некоторые водители замечают, что за ночь на лобовом стекле автомобиля даже иногда появляется иней.

В таком случае машину прогревать нужно хотя бы пару минут - до тех пор, пока двигатель не нагреется, а вы не увидите отметку в 800-900 оборотов. Такая процедура пойдет только во благо - во-первых, масло прогреется и будет тщательно смазывать двигатель, а во-вторых, вы предотвратите запотевание стекол в машине.

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Как и сколько нужно прогревать машину при "плюсовой" температуре

Для того чтобы гарантировать себе комфортную поездку, а также продлить срок службы важных деталей автомобиля, запомните, как правильно прогревать машину при разных температурах и в разный сезон.

Считается, что показатель того, сколько надо прогревать машину по времени, зависит, как минимум, от температуры. Если на улице больше 15 градусов тепла, то хватит одной минуты - просто разогреть двигатель. К тому же, если вы используете качественное синтетическое масло, то длительный прогрев вообще не нужен - можете почти сразу трогаться с места.

Сколько прогревать машину при 0 градусов и ниже

Если температура воздуха от +5 до 0, то вам тоже хватит одной минуты - детали автомобиля не успевают замерзнуть, поэтому резкий старт для них не опасен. Единственный совет - лучше начинать движение на низкой скорости и малых оборотах, тогда двигатель будет прогреваться самостоятельно. В случае, когда температура воздуха колеблется от 0 до -10, необходим прогрев в течение 2-3 минут и недолго постоять на холостых оборотах. Сразу трогаться категорически не рекомендуется - высоки шансы позднее обнаружить поломку.

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