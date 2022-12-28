Лунный посевной календарь содержит рекомендации по работе с растениями в первый месяц года.

Январь - не самый плодотворный месяц для владельцев дач и огородов, хотя они не сидят совсем без работы. В этом месяце продолжают поливать и удобрять посадки в теплицах, ухаживают за комнатными цветами и озимыми культурами, а также выращивают рассаду и салат на подоконнике.

Лунный посевной календарь подскажет огородникам и садоводам самые лучшие дни для работ с растениями, а также предупредит о неурожайных днях. Календарь советует не трогать растения в полнолуние и новолуние, поскольку в эти дни растения очень уязвимы.

Лунный посевной календарь на январь 2023 по дням

1-2 января – замачивание и проращивание семян на подоконнике, посев на рассаду помидоров, пекинской капусты, перца, огурцов. Выгонка зелени и лука, а также посев шпината в теплице. Разрешены минеральные подкормки, но не рекомендуется рыхлить почву.

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3-5 января – посев петрушки, пекинской капусты, редиса, гороха и фасоли в теплице или на подоконнике. Хорошие дни для посадки ампельных и вьющихся цветов. В саду проводят санитарную обрезку деревьев и снегозадержание. Не рекомендуется поливать и подкармливать растения.

6-8 января – дни полнолуния. Работы с растениями не проводятся.

9-10 января – не рекомендуется прищипывать, поливать, подкармливать растения, а также проращивать семена. Можно рыхлить и мульчировать почву, а также вырезать сухие и больные ветки деревьев.

11-12 января – посев моркови, свеклы, редиса и сельдерея на подоконнике или в теплице. Перекопка, рыхление и мульчирование почвы, борьба с вредителями, внесение удобрений. Не рекомендуется замачивать и проращивать семена.

13-15 января – можно высаживать на клумбе однолетние и луковичные цветы. Посев перца, капусты, моркови и редиса на рассаду. Утепление деревьев и обрезка сухих веток. Не рекомендуется прививать растения и опрыскивать ядохимикатами.

16-17 января – не рекомендуется опрыскивать листья комнатных цветов, а также обрезка, пересадка и пасынкование растений. Посев на рассаду огурцов, баклажана, белокочанной капусты, ранних помидоров. Прополка и перекопка почвы.

18-19 января – неплодородные дни. Не рекомендуется сеять, сажать и пересаживать растения, а также прищипывать и обрезать ветки, поскольку раны долго заживают. Разрешено подкармливать, поливать и опрыскивать растения, прореживать всходы и мульчировать грядки.

20-22 января – дни новолуния. Работы с растениями не проводятся.

23 января – очень неплодородный день. Посевы и посадки лучше отложить, но можно бороться с вредителями, проводить снегозадержание в саду, защищать сад от грызунов.

24-25 января – очень плодородные дни. Можно сажать и сеять любые культуры, высаживать цветы на клумбе и проращивать семена. Разрешены минеральные и органические удобрения, прополка и рыхление почвы, высадка рассады в теплицу. Не рекомендуется обрезать ветки деревьев и чистить кору.

26-27 января – минеральная подкормка растений, рыхление почвы, опрыскивание от болезней и вредителей. Не рекомендуются посевы и посадки, поливы и опрыскивания растений. Нельзя обрезать ветки растений и кустов, если погода безветренная и сухая.

28-30 января – благоприятные дни для посевов и посадок любых овощей и зелени, а также для выгонки зелени. Разрешены обильные поливы и подкормки. Очень удачный день для посадок и пересадок любых цветов в горшках, особенно кактусов и орхидей.

31 января – не рекомендуется проводить весеннюю прививку, а также поливать и подкармливать растения. Можно посеять в теплице или подоконнике горох, фасоль, укроп и петрушку.

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