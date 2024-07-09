С наступлением лета начинается сезон гриля. Украинцы выбирают хорошие сорта мяса для шашлыка и ищут удачные рецепты маринада. Однако не все продукты стоит использовать для маринования. Некоторые ингредиенты делают мясо горьким и жестким, портя удовольствие от блюда.
Что нельзя добавлять в маринад для шашлыка
Не стоит мариновать мясо в этих продуктах. Вкус шашлыка испортится, а консистенция станет жесткой.
- Уксус. Причина, почему нельзя добавлять уксус в шашлык, во влиянии кислоты на мясо. Из-за избытка уксуса, лимонного сока, томатной пасты и других кислых продуктов свинина становится жесткой и "резиновой".
- Кислые фрукты и ягоды. Их не рекомендуется добавлять в маринад в больших количествах по той же причине, что и уксус. Фруктовый вкус может пойти на пользу мясо лишь в небольших дозах.
- Зелень и сухие специи. Рецепты маринадов часто включают рубленую зелень, зеленый лук и смесь сухих специй. Однако использовать их все же не стоит. Такие ингредиенты во время жарки на костре сгорают и придают блюду горелый привкус.
- Майонез. Почему нельзя добавлять майонез в шашлык? Дело в том, что это холодный соус, который нельзя термически обрабатывать. Во время жарки на костре майонез распадётся на ингредиенты и начнет подгорать. Кроме того, польза такого блюда для здоровья очень сомнительна.
- Соль. Не солите мясо задолго до готовки. Лучше добавьте соль непосредственно перед жаркой или во время неё, иначе она "вытянет" соки из мяса и сделает его сухим.
- Сахар. В небольших количествах сахар улучшает качество шашлыка и придает приятный карамельный вкус. Однако если переборщить, то крупинки сахара превратятся в карамель и подгорят на костре.
Помните также основное правило маринования - чем моложе мясо, тем меньше времени его нужно держать в соусе, и наоборот. Старую и жесткую свинину рекомендуется мариновать не менее 2 часов.
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