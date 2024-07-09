Некоторые ингредиенты не подходят для маринования мяса и портят его вкус.

С наступлением лета начинается сезон гриля. Украинцы выбирают хорошие сорта мяса для шашлыка и ищут удачные рецепты маринада. Однако не все продукты стоит использовать для маринования. Некоторые ингредиенты делают мясо горьким и жестким, портя удовольствие от блюда.

Что нельзя добавлять в маринад для шашлыка

Не стоит мариновать мясо в этих продуктах. Вкус шашлыка испортится, а консистенция станет жесткой.

Уксус . Причина, почему нельзя добавлять уксус в шашлык, во влиянии кислоты на мясо. Из-за избытка уксуса, лимонного сока, томатной пасты и других кислых продуктов свинина становится жесткой и "резиновой".

. Причина, почему нельзя добавлять уксус в шашлык, во влиянии кислоты на мясо. Из-за избытка уксуса, лимонного сока, томатной пасты и других кислых продуктов свинина становится жесткой и "резиновой". Кислые фрукты и ягоды . Их не рекомендуется добавлять в маринад в больших количествах по той же причине, что и уксус. Фруктовый вкус может пойти на пользу мясо лишь в небольших дозах.

. Их не рекомендуется добавлять в маринад в больших количествах по той же причине, что и уксус. Фруктовый вкус может пойти на пользу мясо лишь в небольших дозах. Зелень и сухие специи . Рецепты маринадов часто включают рубленую зелень, зеленый лук и смесь сухих специй. Однако использовать их все же не стоит. Такие ингредиенты во время жарки на костре сгорают и придают блюду горелый привкус.

. Рецепты маринадов часто включают рубленую зелень, зеленый лук и смесь сухих специй. Однако использовать их все же не стоит. Такие ингредиенты во время жарки на костре сгорают и придают блюду горелый привкус. Майонез . Почему нельзя добавлять майонез в шашлык? Дело в том, что это холодный соус, который нельзя термически обрабатывать. Во время жарки на костре майонез распадётся на ингредиенты и начнет подгорать. Кроме того, польза такого блюда для здоровья очень сомнительна.

. Почему нельзя добавлять майонез в шашлык? Дело в том, что это холодный соус, который нельзя термически обрабатывать. Во время жарки на костре майонез распадётся на ингредиенты и начнет подгорать. Кроме того, польза такого блюда для здоровья очень сомнительна. Соль . Не солите мясо задолго до готовки. Лучше добавьте соль непосредственно перед жаркой или во время неё, иначе она "вытянет" соки из мяса и сделает его сухим.

. Не солите мясо задолго до готовки. Лучше добавьте соль непосредственно перед жаркой или во время неё, иначе она "вытянет" соки из мяса и сделает его сухим. Сахар. В небольших количествах сахар улучшает качество шашлыка и придает приятный карамельный вкус. Однако если переборщить, то крупинки сахара превратятся в карамель и подгорят на костре.

Помните также основное правило маринования - чем моложе мясо, тем меньше времени его нужно держать в соусе, и наоборот. Старую и жесткую свинину рекомендуется мариновать не менее 2 часов.

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