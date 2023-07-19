Забыли купить муку или ее нет в магазинах, хотите приготовить лакомство без глютена или просто душа захотела кулинарных экспериментов - причин для поиска того, чем можно заменить пшеничную муку в выпечке, тьма.
К счастью, есть множество вариантов, того, что можно добавить в тесто вместо муки, и эти продукты наверняка найдутся если не у вас дома, то точно - на полках супермаркета. Конкретные примеры того, чем можно заменить муку в кексе, блинах, хлебе и прочей выпечке - подскажет УНИАН.
- Чем можно заменить муку в кексе - рецепт безглютенового лакомства
- Без пшеницы и мало калорий - чем заменить муку в блинах
- Чем можно заменить муку в тесте для пиццы - классный рецепт с чечевицей
- Чем можно заменить муку в хлебе - простой и доступный рецепт
Среди популярных вариантов того, чем заменить муку в выпечке, - кокосовая, миндальная, овсяная и чечевичная мука. Чем лучше заменить муку в том или ином рецепте зависит от вкусовых качеств блюда. Например, для соленых изделий оптимальные варианты - овсянка и чечевица. Кокосовая мука - отличная альтернатива, чем можно заменить муку в торте. Овсяная - классная версия, чем можно заменить муку в оладьях.
Чем можно заменить муку в кексе - рецепт безглютенового лакомства
Ингредиенты:
- 1,5 чашки миндальной муки;
- 0,5 чашки кокосовой муки;
- разрыхлитель (1 чайная ложка);
- щепотка соли;
- 3 яйца;
- 0,5 чашки сахара или другой подсластитель на ваш вкус;
- 0,5 чашки масла;
- 0,5 чашки молока (коровьего или, например, кокосового).
Приготовление этого блюда не сильно отличается от готовки кекса на пшеничной муке. Соедините все ингредиенты в большой миске до однородности. Смесь отправьте выпекаться в форме, это может занять около получаса. Оптимальная температура - около 180 градусов Цельсия. Готов ли кекс, проверяйте зубочисткой. Если она остается сухой, кекс готов.
Без пшеницы и мало калорий - чем заменить муку в блинах
Ингредиенты:
- кукурузный крахмал - 60 граммов;
- кефир - 120 мл;
- 1 яйцо;
- сахара или его заменитель - по вкусу;
- разрыхлитель;
- щепотка соль.
Для блинов подойдет едва ли не любая мука (ее нужно добавить в привычный вам рецепт вместо пшеничной в тех же пропорциях), но не только.
К примеру, вы могли задуматься, можно ли заменить муку крахмалом в блинах. Даже на этот вопрос ответ будет положительным. Кроме того, будет вкусно, а в боках не отложится.
Просто соедините все ингредиенты, перемешайте тщательно венчиком и жарьте до золотистости (лучше на среднем огне - тогда не подгорит).
Чем можно заменить муку в тесте для пиццы - классный рецепт с чечевицей
Ингредиенты:
- 300 граммов чечевичной муки (плюс дополнительная для посыпки);
- 300 мл теплой воды (не теплее 40 градусов Цельсия);
- 2 чайные ложки сухих дрожжей;
- 1 чайная ложка сахара;
- 2 столовые ложки подсолнечного или оливкового масла;
- 1 чайная ложка соли.
Начните с приготовления опары. Воду, дрожжи и сахар перемешайте и оставьте до активации. После всыпайте муку, добавляйте масло и вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет гладким и податливым. Переложите в теплое место - его размер должен увеличится вдвое. После можно раскатывать, добавлять соус, начинку и наслаждаться бомбической пиццей на необычном тесте.
Чем можно заменить муку в хлебе - простой и доступный рецепт
Ингредиенты:
- 360 мл теплой воды (около 40 градусов Цельсия);
- дрожжи сухие (2 чайные ложки);
- 1 чайная ложка сахара;
- 2 столовые ложки растительного масла (можно и оливкового);
- 1 чайная ложка соли:
- 450 г овсяной муки (плюс дополнительная для посыпки).
В большой миске смешайте воду, дрожжи и сахар. Покройте миску полотенцем и оставьте на 5 минут, чтобы активировались дрожжи. Добавьте оливковое масло, соль и овсяную муку. Замесите тесто в однородность. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на час или пока тесто не увеличится вдвое.
Разделите тесто на две части и сформуйте из них шарики. Выложите шарики на противень, смазанный маслом или покрытый пергаментной бумагой. Накройте противень полотенцем и оставьте на 30 минут.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте хлеб в духовке в течение 30-35 минут или пока он не станет золотисто-коричневым. Дайте хлебу остыть перед нарезкой и подачей.