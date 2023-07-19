Сегодня заменителей пшеничной муки - великое множество, и это открывает широкое поле для кулинарных экспериментов.

Забыли купить муку или ее нет в магазинах, хотите приготовить лакомство без глютена или просто душа захотела кулинарных экспериментов - причин для поиска того, чем можно заменить пшеничную муку в выпечке, тьма.

К счастью, есть множество вариантов, того, что можно добавить в тесто вместо муки, и эти продукты наверняка найдутся если не у вас дома, то точно - на полках супермаркета. Конкретные примеры того, чем можно заменить муку в кексе, блинах, хлебе и прочей выпечке - подскажет УНИАН.

Среди популярных вариантов того, чем заменить муку в выпечке, - кокосовая, миндальная, овсяная и чечевичная мука. Чем лучше заменить муку в том или ином рецепте зависит от вкусовых качеств блюда. Например, для соленых изделий оптимальные варианты - овсянка и чечевица. Кокосовая мука - отличная альтернатива, чем можно заменить муку в торте. Овсяная - классная версия, чем можно заменить муку в оладьях.

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Чем можно заменить муку в кексе - рецепт безглютенового лакомства

Ингредиенты:

1,5 чашки миндальной муки;

0,5 чашки кокосовой муки;

разрыхлитель (1 чайная ложка);

щепотка соли;

3 яйца;

0,5 чашки сахара или другой подсластитель на ваш вкус;

0,5 чашки масла;

0,5 чашки молока (коровьего или, например, кокосового).

Приготовление этого блюда не сильно отличается от готовки кекса на пшеничной муке. Соедините все ингредиенты в большой миске до однородности. Смесь отправьте выпекаться в форме, это может занять около получаса. Оптимальная температура - около 180 градусов Цельсия. Готов ли кекс, проверяйте зубочисткой. Если она остается сухой, кекс готов.

Без пшеницы и мало калорий - чем заменить муку в блинах

Ингредиенты:

кукурузный крахмал - 60 граммов;

кефир - 120 мл;

1 яйцо;

сахара или его заменитель - по вкусу;

разрыхлитель;

щепотка соль.

Для блинов подойдет едва ли не любая мука (ее нужно добавить в привычный вам рецепт вместо пшеничной в тех же пропорциях), но не только.

К примеру, вы могли задуматься, можно ли заменить муку крахмалом в блинах. Даже на этот вопрос ответ будет положительным. Кроме того, будет вкусно, а в боках не отложится.

Просто соедините все ингредиенты, перемешайте тщательно венчиком и жарьте до золотистости (лучше на среднем огне - тогда не подгорит).

Чем можно заменить муку в тесте для пиццы - классный рецепт с чечевицей

Ингредиенты:

300 граммов чечевичной муки (плюс дополнительная для посыпки);

300 мл теплой воды (не теплее 40 градусов Цельсия);

2 чайные ложки сухих дрожжей;

1 чайная ложка сахара;

2 столовые ложки подсолнечного или оливкового масла;

1 чайная ложка соли.

Начните с приготовления опары. Воду, дрожжи и сахар перемешайте и оставьте до активации. После всыпайте муку, добавляйте масло и вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет гладким и податливым. Переложите в теплое место - его размер должен увеличится вдвое. После можно раскатывать, добавлять соус, начинку и наслаждаться бомбической пиццей на необычном тесте.

Чем можно заменить муку в хлебе - простой и доступный рецепт

Ингредиенты:

360 мл теплой воды (около 40 градусов Цельсия);

дрожжи сухие (2 чайные ложки);

1 чайная ложка сахара;

2 столовые ложки растительного масла (можно и оливкового);

1 чайная ложка соли:

450 г овсяной муки (плюс дополнительная для посыпки).

В большой миске смешайте воду, дрожжи и сахар. Покройте миску полотенцем и оставьте на 5 минут, чтобы активировались дрожжи. Добавьте оливковое масло, соль и овсяную муку. Замесите тесто в однородность. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на час или пока тесто не увеличится вдвое.

Разделите тесто на две части и сформуйте из них шарики. Выложите шарики на противень, смазанный маслом или покрытый пергаментной бумагой. Накройте противень полотенцем и оставьте на 30 минут.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте хлеб в духовке в течение 30-35 минут или пока он не станет золотисто-коричневым. Дайте хлебу остыть перед нарезкой и подачей.

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