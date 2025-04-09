Черный чай справляется с грязью и грибком не хуже, чем дорогие средства.

Помыть пол с первого раза не всегда удается, особенно если на плитке есть старые липкие пятна. Нередко после мытья даже на чистом полу остаются разводы и остатки грязи. Для упрощения уборки не обязательно покупать дорогие моющие средства.

Мы подскажем, что добавить в воду для мытья полов для дезинфекции и блеска. Этот совет изменит ваше представление об уборке. Средство для мытья своими руками полов можно сделать из обычного чая. Многие люди даже не догадываются о его эффективности.

Чем заменить средство для мытья полов - лайфхак с чаем

Черный чай не только эффективен против грязи и жира, но также имеет дезинфицирующие свойства. Природным антибактериальным средством его делает танин - химическое соединение, которое придает напитку терпость.

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Готовится средство для мытья полов без разводов таким образом: заварите 500 мл черного чая из двух пакетиков. Дайте напитку настояться до остывания, не доставая пакетики. Затем разведите с 1,5 литрами воды. Этой смесью помойте полы - она универсальна для плитки, ламината и деревянных поверхностей.

Что добавить в воду для мытья полов кроме чая

Помимо чая есть и другие пищевые продукты, которые используют для мытья пола.

Эффективно удаляют жир и придают блеск поверхностям уксус и лимонная кислота. В воду добавьте по одной столовой ложке на литр одного из этих веществ. Вы не только сделаете пол чистым, но и избавитесь от бактерий и плесени.

Также отмыть трудные пятна поможет пищевая сода. Растворите 2 столовые ложки с горкой в 5 л горячей воды. Остудите раствор до комнатной температуры и помойте полы.

Ранее мы также рассказывали, как мыть полы смесью соли и уксуса. После процедуры пол будет таким чистым, что по нему можно ходить в белых носках.

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