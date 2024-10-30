Чего очень сильно боятся мыши, так это обыкновенной пищевой соды.

Дом, в котором завелись мыши, уже нельзя будет назвать уютным. Грызуны являются носителями некоторых видов гельминтов, переносят сальмонеллез, бубонную чуму, псевдотуберкулез и другие опасные заболевания. Узнайте, как избавиться от мышей быстро и безопасно для человека.

Как избавиться от мышей за 3 минуты

Опытные хозяйки говорят, что самое проверенное и действенное средство от мышей - это обыкновенная пищевая сода. Более того, это главный компонент любых "народных" смертельных ядов от грызунов. Все потому, что этот порошок, проникая в организм, практически моментально обижигает внутренние органы, из-за чего наступает гибель нежелательного соседа.

Инструкция, как избавиться от мышей с помощью соды, простая - подойдет тем, кому не нужны гуманные методы выпроваживания грызунов. Вам нужно взять по столовой ложке:

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соду;

муку;

сахар;

воду.

Все ингредиенты необходимо смешать в одной емкости, смесь получится достаточно густой. Из нее сделать шарики, подсушить на солнце и разложить в укромных местах дома. Идеально, если вы уже знаете, откуда выбегают ночные жители, и где были замечены - именно там раскладывайте приманку. Отрава от мышей сработает быстро - уже на следующий день вы заметите, что грызунов нет совсем или их стало значительно меньше (результат зависит от запущенности ситуации). В случаях, когда незваных гостей действительно много, содовые шарики можно готовить снова и снова, пока вредители не исчезнут совсем.

Существует и альтернативный метод борьбы. Особенно он актуален для тех, у кого дома есть собаки или кошки. Если вы боитесь, что собственноручно приготовленную отраву могут съесть питомцы, лучше не экспериментировать, а купить ультразвук от мышей. Такое устройство стоит денег, но зато считается гуманным и безопасным методом борьбы с вредителями. Звук слышен только им, вызывает мгновенную панику и страх, из-за чего маленькие создания просто убегают подальше от зоны действия сигнала. Используя такой вариант, у вас получится и незваных гостей прогнать, и не подвергать опасности своих домашних любимцев.

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