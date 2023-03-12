Зачастую кажется, что обильный плодовый урожай - дело достаточно сложное.

Богатый урожай фруктов на участке - результат особой сноровки и практического опыта. Не стоит отчаиваться, если у вас его нет - существует огромное количество методов и способов, как повысить урожай даже новичку.

Ранее УНИАН рассказывал, чем удобрить ягодные кустарники весной.

Следующие несколько простых правил и методик, приведенные в этой статье, помогут вам приоткрыть занавес культивирования как молодых, так и уже взрослых плодовых яблонь, что, в свою очередь, повысит урожайность вашего сада и, возможно, вовлечет вас в мир "плодовой охоты".

Видео дня

Почему яблоня не дает плодов - главные причины

Зачастую, они одни и те же у всех садоводов, но о некоторых поговорим отдельно:

Насекомые.

Некоторые из представителей фауны представляют достаточно сильную угрозу хорошему урожаю. Следите за соцветиями, обязательно прививайте дерево и не допускайте образования вредителей на бутонах либо на поверхности листьев.

Почва.

Неправильная посадка саженца - это основная проблема, связанная с плохим ростом и слабой урожайностью дерева. Старайтесь сажать в уже проверенных местах, там, где другие деревья чувствуют себя хорошо. Таким образом вы исключите все неприятности с несовместимостью почвы и растения.

Болезни.

У зараженных деревьев со временем падает иммунитет, и они становятся менее плодотворными, а выросшие плоды могут иметь непривлекательный вид и, зачастую, вырастают невкусными. Избегайте этого, ухаживая за деревом правильно.

Перелив или засуха.

Вода - это главное питание для растения, поэтому очень важно следить за балансом влаги, поступающей в почву. Перелив способен провоцировать гниение корневой системы, а засуха, наоборот, создаст недостаток в питании, и здоровье растения будет ослаблено.

Нет никакого смысла поливать разные растения одной методикой, ведь во многом полив зависит от погодных условий, состояния почвы и сорта дерева. Старайтесь побольше наблюдать за растением, и оно само вам подскажет, сколько жидкости ему требуется для здоровой жизни.

Что нужно делать с яблоней весной, чтобы она плодоносила

На самом деле, наши предки уже давно все сделали за нас. Обладая желанием раскрыть тайну, почему яблоня цветет и не плодоносит, они применяли различные техники, среди которых:

Прищипывание новых соцветий.

Формирование "скелета" дерева методом прищипывания новых побегов - это залог его богатой плодотворности и здоровья. Обязательно перед прищипыванием подыщите для себя контур или схему дерева и отталкивайтесь от инструкций, предлагаемых к ним. В интернете вы сможете найти огромное количество разных видов и методик.

Подрезание верхних крон.

Самый популярный метод среди молодых садоводов. Подрезая верхние выбившиеся и отросшие ветви, вы даете больше света для нижних, что, в свою очередь, облегчает для дерева процесс цветения и плодообразования. Однако важно быть осторожным и не срезать лишнее.

Изолирование соцветий от пчел до момента возрастания полноценных бутонов.

Как известно, пчелы и другие насекомые не только опыляют цветки, а и повреждают их из за своей неосторожности, что негативно сказывается на процессе цветения и плодообразования. Чтобы этого избежать, оберните соцветия тонким слоем марли - таким образом соцветия останутся невредимыми.

В эпоху отсутствия интернета только самый хитрый и наблюдательный садовод знал, как получить большой урожай яблок, и что надо сделать, чтобы яблони плодоносили каждый год.

Как напугать яблоню - проверенный метод

В старину люди верили, что деревья, как и люди, имеют чувства и умеют слушать, поэтому их за хороший урожай следует благодарить, а за плохой или вообще его отсутствие - обязательно выругать.

Для хорошей встряски все требуется сделать максимально правдоподобно.

Возьмите в руки старый топор, с угрюмым видом подойдите к яблоне и несколько раз ударьте обухом по низу ствола, с уверенностью угрожая дереву рубкой, если оно в следующем году не даст рекордный урожай.

Метод весьма странный, но, по опыту наших предков, вполне себе действенный.

Вас также могут заинтересовать новости: