Регулярная и правильная подкормка ягодных кустарников - гарантия хорошего урожая каждый год.

Опытные огородники знают, что кусты с ягодами нужно регулярно удобрять, иначе они не будут плодоносить так, как вам хотелось бы. Любая почва в своем составе уже имеет необходимые для растений макроэлементы, но даже она не в состоянии обеспечить нужный объем. УНИАН расскажет, чем подкормить весной ягодные кустарники для буйного роста.

Ранее мы говорили о том, чем посыпать грядки весной.

Чем подкормить ягодные кустарники - лучшие варианты

Помните о том, что ранняя весна для цветущих культур - это время пробуждения. Тогда растения "просыпаются" и пускаются в рост - их смело можно подкармливать нужными удобрениями.

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Важный момент: если вы уже вносили удобрения осенью, то в марте делать этого не надо. Лучше дождаться второй половины мая, когда кусты начнут давать плоды, и тогда подкормить их.

Если же вы знаете, что вашим растениями нужна помощь, воспользуйтесь советами опытных огородников. Самый лучший вариант - это 25-30 г аммиачной селитры или 40-50 г сульфата аммония на 1 кв.м приствольного круга растения. Альтернативой садовники называют жижу из навоза в соотношении 1:10 (1 часть навоза на 10 частей воды).

Кроме корневой подкормки, важно помнить об опрыскивании - внекорневые удобрения так же необходимы растению, как и те, что влияют непосредственно на корни. Проводить опрыскивание нужно ближе к маю, а выбирать для этого проверенные средства:

раствор сернокислого калия и суперфосфата - 15-20 г на 10 л;

сернокислый марганец - 5-10 г на 10 л;

борная кислота - 2-3 г на 10 л.

ВАЖНО: обработку борной кислотой нужно делать до или после цветения, но ни в коем случае не во время него - это вещество опасно для пчел.

Какие удобрения нужно вносить весной под клубнику

Когда речь заходит о подкормках этих ягод, то вы должны помнить, что их вообще нельзя удобрять азотсодержащими веществами. Некоторые виды органики для ягод тоже запрещены, поэтому не экспериментируйте.

Для клубники заделайте в почву на глубину 7-8 см мочевину из расчета 13-20 г на 1 кв.м. Если мочевины нет, подойдет аммиачная селитра - на глубину 10 см из расчета 10 г на 1 кв.м. Поклонникам органики рекомендуем использовать куриный помет - 1 л трехдневного настоя, разведенного в 10 л воды. Такой настой потом нужно развести в воде в соотношении 1:5 и вылить под клубничные кусты по 0.5 л раствора.

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