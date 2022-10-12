Куда звонить, если нет подачи газа, и как обезопасить себя в такой ситуации - узнайте в материале УНИАН.

Отключение любых коммуникаций в многоквартирных домах - неприятная, но часто встречающаяся ситуация, особенно в военное время. В таком положении важно знать, как вести себя, чтобы искусственно не создавать панику и не подвергать опасности свою жизнь. УНИАН расскажет, как выяснить, почему отключили газ, и что делать в таком случае.

Ранее мы говорили о том, что делать в случае отсутствия электроснабжения зимой.

Нет газа в плите - ищем причину

Отсутствие подачи газа в квартире можно заметить не сразу, но причин этому специалисты называют несколько. УНИАН рассмотрел самые распространенные из них.

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Аварийная ситуация

Чрезвычайное или аварийное положение - это ситуация, при которой где-то в многоквартирном доме происходит утечка газа. Даже если утечка наблюдается в одной из квартир, то обесточить могут весь подъезд или дом. Делается это для того, чтобы авария не стала причиной взрыва, а следовательно, разрушения жилища и гибели людей.

Как действовать:

перекрыть газовый кран;

не включать свет и электроприборы;

открыть окна на проветривание;

выяснить у соседей, есть ли у них газ, причем, в дверь не звонить, а стучать - искра в звонке может стать причиной взрыва;

взять документы и выйти на улицу;

позвонить 104 и выяснить, что происходит.

В такой ситуации газоснабжение прекращают без предупреждения, но, как правило, восстанавливают в течение двух суток.

Долги

Согласно украинскому законодательству, отключить газ могут и тем, кто в течение длительного времени не оплачивает коммунальные платежи за использование газа. Отключают именно должника, а не весь дом, к тому же, службы предупреждают человека о пломбировании дважды, давая ему возможность погасить задолженность. Если этого не происходит, то газовщики перекрывают кран и возобновляют газоснабжение только послы оплаты платежей.

Ремонтные работы

Если коммунальные службы планируют проведение ремонта на газоветке или газораспределительной станции, то они уведомляют жильцов того или иного дома об отсутствии газа в определенный период. Такие ситуации в мирное время практически не случаются - многие ремонтные работы можно провести без прекращения газоснабжения.

Если вы заметили, что в вашем доме нет газа, после звонка в диспетчерскую выяснили, что ремонтных работ не проводится, а коммунальные вы платите исправно, значит, произошла аварийная ситуация. В таком случае вам необходимо действовать согласно инструкции, приведенной на картинке, и ждать информации в новостях от городских властей или коммунальных служб.

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