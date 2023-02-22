Подкормка очень важна для домашних цветов, но многие почему-то забывают об удобрении.

Домашние цветы - лучший элемент декора, услада для глаз домочадцев и визитная карточка хозяйки, ведь цветущие вазоны точно показывают, что в доме присутствуют забота и положительная атмосфера. Однако что делать, если цветущие домашние цветы уже давно не выгоняли бутоны? Нужна подкормка.

Ранее УНИАН уже рассказывал, как избавиться от мошек в цветочных горшках. Теперь же предлагаем узнать, чем подкармливать комнатные цветы, чтобы они цвели. Вам поможет простое копеечное средство, особых затрат и усилий не нужно.

Чем поливать цветы чтобы обильно цвели - купите янтарную кислоту

Многие хозяйки не знают, какое удобрение стимулирует цветение, а потому покупают дорогие подкормки в магазинах. Однако часто бывает так, что магазинное удобрение совсем не стимулирует цветение. Существует аптечное средство, которое подойдет для подкормки домашних цветов. Оно не требует особых затрат и является универсальным. Им вы можете опрыскивать комнатные цветы для усиленного роста и подкормить корни растений. Янтарная кислота защищает флору от основных инфекций и стимулирует рост цветка. Копеечное средство запускает процессы цветения и помогает растению укрепить корни.

Видео дня

Удобрение для стимуляции цветения - как приготовить подкормку с янтарной кислотой

Теперь вы знаете, чем подкормить комнатные цветы, чтобы цвели, но нужно еще знать и правильные пропорции. Для приготовления раствора янтарной кислоты вам понадобятся:

5 литров воды

1 грамм порошка янтарной кислоты.

Если же вы купили янтарную кислоту в таблетках, то это не страшно. На 500 мл воды достаточно будет всего одной такой таблетки. Растворите янтарную кислоту в воде и смело поливайте ею цветы. Этот раствор подходит как для прикорневой подкормки, так и для опрыскивания. Важно помнить, что подкормка на основе янтарной кислоты должна храниться не более 3 дней. Если вы долго искали ответ на вопрос, какое удобрение стимулирует цветение, то теперь вы получили действенный совет и сможете помочь своим домашним растениям зацвести.

Помимо опрыскивания и полива, вы можете протереть листья растений салфеткой, которую нужно предварительно смочить в растворе с янтарной кислотой. Смывать удобрение нет необходимости.

Вас также могут заинтересовать новости: