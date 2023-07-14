Пластик не только наносит вред окружающей среде, но и "бьет" по карману.

Согласитесь, что почти каждый из нас, возвращаясь домой из супермаркета, приносит с собой не только продукты, но и пакеты. И, о Боже, что с ними делать? Кто-то использует их как мусорные пакеты, кто-то складирует в шкафчиках, а кто-то сразу же выбрасывает, забывая о том, что ранее за них заплатил.

УНИАН рассказывает, чем заменить пакеты в магазинах.

Чем можно заменить фасовочные пакеты - три лучших варианта

Нужно ли платить за пакет в магазине, если в итоге вы все равно его выбросите? Риторический вопрос. Однако выход из ситуации есть, поэтому не стоит расстраиваться при мыслях о лишней трате денег.

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Экомешочки

Лучшая альтернатива пластику - небольшие экомешочки из сетчатой ткани. Главное их преимущество даже не в экономии денег, а и в том, что их можно использовать не один раз. Они не рвутся и хорошо стираются, поэтому это - идеальный вариант, чем можно заменить пакеты.

Крафтовые пакеты

Крафт пакеты - это то, что будет вместо пластиковых пакетов помогать вам в целости и сохранности доносить продукты домой. Единственный их минус в том, что чаще всего их производят без ручек, поэтому пакет придется держать двумя руками. Кроме того, если вы не знаете, можно ли купить пакет в магазине, то мы сразу говорим, что нет. В большинстве супермаркетов крафтовые пакеты не продаются, разве что в отделе кулинарии. Поэтому ими лучше запастись заранее.

Пищевая пленка

Пищевая пленка - это то, чем можно заменить упаковки. К тому же это отличный выход, как покупать мясо без пакета. Более того, пищевая пленка в сравнении с ценами на пакеты значительно дешевле, и ее надольше хватит.

В целом, используя экомешочки, крафтовые пакеты или пищевую пленку, вы сможете хорошо сэкономить на десятке ненужных пластиковых пакетов. И главное - не будете нарушать экосреду.

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