Рассказываем, как правильно пить коньяк - чем закусывать благородный напиток и что к нему лучше не подавать.

Коньяк - популярный благородный напиток, с множеством оттенков вкуса и аромата. Его не принято закусывать - многие считают это моветоном, а если и закусывать, то не всем подряд - есть продукты, которые с ним абсолютно не сочетаемы, губительны для вкуса, а некоторые из них могут и навредить здоровью. Давайте разберемся, как правильно пить коньяк и чем закусывать этот напиток.

Чем правильно закусывать коньяк

Такие выдержанные напитки, как коньяк, нужно употреблять как дижестив, то есть, после еды. Пьют его медленно, наслаждаясь вкусом и ароматом, закусывают - не всегда. Но закусывать тоже можно, а если пить коньяк в процессе застолья, то даже и нужно. Правда, не всякими продуктами.

Если говорить о полезных и вредных закусках для коньяка, то первые должны содержать белки, жиры и витамины, которые смягчают действие алкоголя и предовращают его резкое повышение в крови.

Видео дня

Вредные закуски, наоборот - могут увеличить риск похмелья и замедляют процесс всасывания алкоголя, а, значит, он и медленнее выводится. Также неправильные закуски могут стать причиной раздражения желудка и тоже усугубить похмелье.

Итак, чем лучше всего закусывать коньяк:

Твердый сыр выдержанных сортов

Одна из самых популярных закусок. Попробуйте сочетать напиток с сыром бри, чеддером, горгонзоллой - их богатый вкус раскроет и дополнит вкус алкоголя. Кроме этого, сыры уравновешивают интенсивность напитка, содержат разные виьамины и минералы, например, богаты кальцием.

Орехи

Из того, чем принято закусывать коньяк, можно предложить орехи - грецкие, миндаль или фундук. Они подчеркивают вкус коньяка и также богаты витаминами, минералами. Но увлекаться орехами не стоит - в больших количествах они вредны.

Горький шоколад

Довольно популярная закуска под коньяк. Единственный момент - шоколад должен быть горьким, а не сладким. Кусочек именно горького шоколада дополняет коньячную пряность, а еще он богат антиоксидантами, полезен для сердечно-сосудистой системы и помогает улучшить настроение.

Кроме вышеперечисленного, в качестве закуски для коньяка также подойдут икра и морепродукты, маслины, ягоды (виноград, клубника, вишня) и фрукты и нежирное мясо.

Что нельзя мешать с коньяком и чем его лучше не закусывать

"А как же лимон, - спросите вы, - можно ли закусывать коньяк лимоном?"

Лимон и правда чаще всего подают в качестве закуски, но он (а также апельсин и другие яркие цитрусовые) при взаимодействии с алкоголем может создать нежелательные вкусовые комбинации и перекрывает вкус напитка.

Чем еще лучше не закусывать коньяк:

фаст-фудом, жирным и жареным мясом (свинина, утка, баранина) - вредны для пищеварительной системы и создают дополнительную нагрузку на печень;

вредны для пищеварительной системы и создают дополнительную нагрузку на печень; острыми блюдами - яркие специи перебивают нюансы напитков и искажают вкус, а также раздражающе действуют на желудочно-кишечный тракт;

пирожными, шоколадными батончиками (сладким шоколадом) - плохо влияют на поджелудочную и приводят к быстрому опьянению;

свежими помидорами, салатами с ними - в сочетании с коньяком могут спровоцировать вздутие живота, несварение желудка, не подходят к напитку квашеная капуста и соленые огурцы.

Коньяк нельзя запивать соками и газировкой - они не только перекрывают вкус алкоголя, но и приводят к быстрому опьянению. Это же касается и коктейля коньяка с колой, который в последнее время прижился у нас. Это сочение крайне вредное для организма и основная его цель - напиться, так как с колой коньяк становится проще употреблять и можно выпить больше. Из-за газированной колы коньяк быстрее проникает в кровь, что приводит к опьянению, кроме того, такой коктейль содержит много углеводов и калорий, что чревато лишним весом. Поэтому если вы не знаете, чем закусывать коньяк с колой, отвечаем - лучше этого вообще не пить.

Ранее мы подробно рассказывали, чем нельзя закусывать алкоголь - такой как водка, вино и шампанское.

Вас также могут заинтересовать новости: