Рассказываем, почему коньяк нельзя закусывать лимоном, шампанское - шоколадом, а водку - солеными помидорами.

В преддверие новогодних праздников важно знать, какие закуски необходимы на столе, а от каких лучше отказаться, чтобы не иметь потом проблем со здоровьем. Как оказалось, многие популярные угощения под строгим запретом - УНИАН выяснил, чем нельзя закусывать алкоголь на самом деле.

Чем нельзя закусывать водку

Малосольные помидоры, огурцы, грибы, сало, слабосоленая рыба - это наиболее популярные лакомства для такого спиртного напитка как водка. Однако диетологи и гастроэнтерологи утверждают, что такая закуска может привести к серьезным проблемам.

К примеру, почему нельзя закусывать водку грибами, так это потому что сморчки или маринованные грибы - опасный продукт. Если им закусывать водку, рискуете получить аллергию или тошноту, так что если хочется грибов, лучше обойтись белыми, лисичками или подосиновиками.

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Мало кто знает, почему нельзя закусывать водку дыней, особенно маринованной или консервированной - любые фрукты в сочетании с крепкими спиртными напитками приводят к метеоризму, вздутию и коликам. Этот же момент объясняет, можно ли закусывать водку яблоком - категорически нет. Фрукты стоит нарезать для закуски, только если вы пьете белое вино.

Чем нельзя закусывать коньяк

Наиболее популярные угощения для любителей коньяка - это лимон и шоколад, однако оба этих продукта попали в запрещенный список. Во-первых, они перебивают вкус коньяка, мешают вам насладиться напитком. Очень часто лимон подают к коньяку плохого качества, чтобы человек не почувствовал подвоха - это причина, почему коньяк нельзя закусывать лимоном. Во-вторых, шоколад, пирожные, конфеты и другие сладости начнут первыми растворяться в желудке, потому что глюкоза для организма важнее. Алкоголь останется "на потом", результат - резкий скачок инсулина, быстрое опьянение и сильное похмелье. Организм в итоге получает сильное отравление токсинами из алкоголя, а весь сахар преобразуется в жировые клетки.

Чем нельзя закусывать вино и шампанское

Женщины чаще всего пьют именно такой алкоголь - вино и шампанское, особенно в Новый год. Именно поэтому важно запомнить, чем нельзя закусывать его - общие рекомендации касаются шоколада, сладостей, мороженого. Врачи объясняют, почему нельзя закусывать шампанское шоколадом - это сильный удар по поджелудочной железе, если регулярно практиковать подобные угощения, то можно "заработать" панкреатит.

Не стоит закусывать вино и шампанское бутербродами с икрой, салатами с тунцом, сырами с плесенью. Если вы готовили курицу в кисло-сладком соусе или жарили ребрышки, то выпивка под такие блюда должна быть более удачной, чем эти два напитка.

Чем нельзя закусывать виски

Список того, чем нельзя закусывать алкоголь из такой категории как виски, практически не отличается от всего перечисленного выше. Под запретом сладкое, выпечка, острая пища, жареное жирное мясо, соленья и маринады, любые блюда, где есть уксусная заправка. В лучшем случае вы просто испортите вкус напитка и не почувствуете всего "букета", в худшем - получите ужасное самочувствие и жуткое похмелье.

О том, чем закусывать виски и другой алкоголь мы рассказывали ранее.

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