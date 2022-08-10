Почему в доме очень много мух, из-за чего появляются и как быстро прогнать насекомых - узнайте в материале УНИАН.

Сложно найти человека, который был бы в восторге от присутствия надоедливых мух в доме. Кроме раздражающего фактора, такие насекомые являются переносчиками опасных инфекций, поэтому избавляться от таких "гостей" нужно обязательно. УНИАН подскажет эффективный лайфхак от мух и расскажет, почему эти насекомые так опасны.

Ранее мы говорили о том, как избавиться от муравьев народными средствами.

Чем можно заразиться от мух

В летний период обнаружить у себя в квартире или частном доме муху - привычное явление. Чаще всего, насекомые залетают с улицы через открытые окна, двери, форточки или вентиляционные решетки. Также муху можно "принести" с собой с улицы - насекомые откладывают личинки на фруктах и овощах, которые вы покупаете в магазине. Третий вариант - муха "приехала" на вашей собаке или коте после прогулки на улице, или же вы вступили в нечистоты - как оказалось, такое событие привлечет в вашу жизнь не только деньги, но и личинки насекомых.

Мухи несут серьезную опасность для человека - они откладывают яйца в места с большим количеством болезнетворных бактерий (мусор, фекалии, остатки пищи), а особи, появившиеся из этих яиц, заражают еду.

От таких насекомых человек может получить:

гельминтоз;

кишечную инфекцию;

туберкулез;

дифтерию;

глазную инфекцию;

сибирскую язву.

Также мухи часто кусают людей и животных и, хотя кровь они и не высасывают, но заражают инфекцией, к тому же, место укуса потом сильно чешется и болит.

Как избавиться от мух быстро в домашних условиях

Для того, чтобы самостоятельно приготовить эффективное средство от мух, нужно знать, чего не любят мухи. Как правило, в этот список входят растения и природные компоненты, отпугивающие насекомых. Вы можете использовать один из пяти вариантов, предлагаемых ниже.

Уксус

В 1 л теплой воды растворите 100 мл 9% уксуса, смочите губку в этом растворе и протрите все поверхности дома. Особенно тщательно нужно обрабатывать разделочные доски, кухонные столешницы, подоконники и окна - на них мухи садятся чаще всего.

Эфирные масла

Мята, лаванда, эвкалипт, гвоздика и базилик - наиболее неприятные растения для мух, а значит их запах раздражает насекомых. Купите эфирные масла, в составе которых есть вышеперечисленные растения, налейте в пульверизатор воду и добавьте несколько капель масла. Затем этот раствор нужно регулярно распылять в комнате. Альтернативный вариант - купить аромалампу, тогда эффект будет более продолжительным.

Пучки лекарственных трав

Пижма, лавр, полынь, бузина, ботва томатов, черемуха - эти растения станут вашими лучшими друзьями в период борьбы с мухами. Соберите в лесу или купите травы, сделайте из них пучок и повесьте дома. Также можете положить в шкафчики - так у вас получится и прогнать насекомых, и обеспечить себя приятным ароматом дома.

Герань

Такой кустарник воздействует на сознание мух крайне отрицательно - насекомые категорически не переносят запаха цветка. Так что, если вы любите комнатные растения и хотите избавиться от мух, купите герань в горшке и просто оставьте на подоконнике.

Цитрусовые

Возьмите лимон, апельсин и гвоздику, нарежьте фрукты дольками и разложите по квартире, не забывая о подоконнике и шкафчиках. Внутрь ломтиков нужно положить бутоны гвоздики - такое нехитрое народное средство быстро отпугнет насекомых. Следите, чтобы фрукты не пропали, иначе на смену мухам придут надоедливые мошки. В предыдущей статье мы рассказывали, как бороться с мошками на кухне.

Как сделать ловушку для мух в домашних условиях

Следующий вариант борьбы с мухами - самодельная приманка, которая так же гуманна, как и народные средства. Насекомые при этом не пострадают, но покинут пределы вашей квартиры. Существуют ловушки профессиональные, которые можно купить в магазине, а мы предлагаем варианты, доступные всем.

Ловушка из пластиковой бутылки

Для изготовления такой ловушки вам понадобятся:

пластиковая бутылка объемом 1-5 - 2 л;

кож или ножницы;

любая сладкая жидкость или мясной бульон.

Возьмите бутылку, срежьте ножницами или ножом верхнюю часть сосуда на 1\3, крышку снимите. Переверните отрезанную часть и вставьте ее в бутылку горлышком вниз. Края двух частей бутылки скрепите клеем, скотчем или степлером. Внутрь ловушки налейте любую сладкую жидкость или мясной бульон и поставьте приманку в теплое место. Мухи будут слетаться на приманку, а вылететь обратно не смогут.

Ловушка с уксусом и мылом

Еще один вариант приманки для мух, который можно реализовать даже при минимальном бюджете. Вам нужно взять стеклянную банку, налить в нее 100 мл уксуса и несколько капель жидкого мыла. Полученную жидкость вспенить и накрыть банку прозрачной пленкой. Затем на поверхности пленки необходимо проделать несколько отверстий, в которые смогут залетать мухи, и поставить ловушку дома.

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