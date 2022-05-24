Чем травить муравьев в квартире и как предотвратить их появление - узнайте в материале УНИАН.

Домашние муравьи - вредители, которые могут появиться в каждой квартире. Основная причина - несоблюдение чистоты в жилище, но иногда они могут мигрировать от соседей или "приехать" с улицы на вашей одежде. УНИАН расскажет, чего боятся маленькие муравьи в квартире и как с ними бороться.

Ранее мы говорили о том, как избавиться от мошек в квартире.

Как найти гнездо муравьев в квартире

Прежде, чем начинать борьбу с вредителями, найдите источник их появления. Известно, что насекомые прокладывают путь от "кормушки" до своего жилища. Оставьте кусочек чего-нибудь вкусного на виду и через пару часов вы увидите, как его со всех сторон окружат муравьи. Затем присмотритесь, куда они уходят - там и будет гнездо.

Его нужно уничтожить в первую очередь, потому что в гнезде живет матка, которая быстро родит следующую партию насекомых. Именно поэтому бороться с муравьями точечно нет никакого смысла.

Чаще всего муравьи обитают в местах с повышенным уровнем влажности - за шкафчиками или раковиной на кухне, под плинтусами в ванной или за кафелем. Там и рекомендуем вам искать гнездо.

Как избавиться от муравьев народными средствами

Если вы не поддерживаете использование бытовой химии или не можете ее купить, обратите внимание на способы, которыми украинцы пользуются издавна.

Борная кислота

Возьмите что-нибудь сладкое и смешайте угощение с борной кислотой, добавив немного воды. Оставьте такую смесь в разных местах кухни - муравьи принесут ее остатки в жилище, а вещество разрушит пищеварительную систему насекомых изнутри. Альтернативный вариант сладостям - вареный яичный желток, а принцип действия такой же.

Уксус или нашатырный спирт

Смажьте все поверхности на кухне или в ванной нашатырем или уксусом - муравьи потеряют ориентиры и не смогут опознать свои же ферменты, оставленные во время путешествия. Можно использовать чистые растворы или развести их водой, а затем из пульверизатора обработать гнездо и предметы в доме.

Растения и травы

Купите в аптеке цветки ромашки, лаванды, мяты или лаврового листа - муравьи очень не любят эти запахи. Насыпьте травы в мешки и разложите по квартире. В качестве альтернативы можно использовать лимонную цедру.

Чеснок или острый перец

Возьмите зубчик чеснока и натрите все поверхности в квартире - запах отталкивает насекомых и заставляет их искать другое жилье. Процедуру нужно часто повторять - аромат чеснока быстро выветривается.

То же самое и со жгучим перцем, его его нужно рассыпать по тропе муравьев или рядом с гнездом.

Пищевая сода

Данное вещество, попадая в организм муравья, вступает в реакцию с кислотой, отчего насекомое умирает. Заставьте непрошенных гостей отведать угощение - смешайте соду с чем-то сладким (например, с сахаром) и добавьте воды. Полученную смесь оставьте в труднодоступных местах квартиры.

Конечно, вы можете использовать и товары из магазина для борьбы с насекомыми. Гели, мелки, аэрозоли, порошки и ловушки - ассортимент таких приспособлений есть в каждой торговой сети. Чем пользоваться, чтобы избавиться от муравьев в квартире - ваш личный выбор.

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