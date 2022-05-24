Как можно избавиться от муравьев на кухне / depositphotos.com

Домашние муравьи - вредители, которые могут появиться в каждой квартире. Основная причина - несоблюдение чистоты в жилище, но иногда они могут мигрировать от соседей или "приехать" с улицы на вашей одежде. УНИАН расскажет, чего боятся маленькие муравьи в квартире и как с ними бороться.

Ранее мы говорили о том, как избавиться от мошек в квартире.

Как найти гнездо муравьев в квартире

Прежде, чем начинать борьбу с вредителями, найдите источник их появления. Известно, что насекомые прокладывают путь от "кормушки" до своего жилища. Оставьте кусочек чего-нибудь вкусного на виду и через пару часов вы увидите, как его со всех сторон окружат муравьи. Затем присмотритесь, куда они уходят - там и будет гнездо.

Его нужно уничтожить в первую очередь, потому что в гнезде живет матка, которая быстро родит следующую партию насекомых. Именно поэтому бороться с муравьями точечно нет никакого смысла. 

Чаще всего муравьи обитают в местах с повышенным уровнем влажности - за шкафчиками или раковиной на кухне, под плинтусами в ванной или за кафелем. Там и рекомендуем вам искать гнездо.

Как избавиться от муравьев народными средствами

Как правильно приготовить отраву для муравьев с борной кислотой / depositphotos.com

Если вы не поддерживаете использование бытовой химии или не можете ее купить, обратите внимание на способы, которыми украинцы пользуются издавна.

Борная кислота

Возьмите что-нибудь сладкое и смешайте угощение с борной кислотой, добавив немного воды. Оставьте такую смесь в разных местах кухни - муравьи принесут ее остатки в жилище, а вещество разрушит пищеварительную систему насекомых изнутри. Альтернативный вариант сладостям - вареный яичный желток, а принцип действия такой же.

Уксус или нашатырный спирт

Смажьте все поверхности на кухне или в ванной нашатырем или уксусом - муравьи потеряют ориентиры и не смогут опознать свои же ферменты, оставленные во время путешествия. Можно использовать чистые растворы или развести их водой, а затем из пульверизатора обработать гнездо и предметы в доме.

Растения и травы

Купите в аптеке цветки ромашки, лаванды, мяты или лаврового листа - муравьи очень не любят эти запахи. Насыпьте травы в мешки и разложите по квартире. В качестве альтернативы можно использовать лимонную цедру.

Чеснок или острый перец

Возьмите зубчик чеснока и натрите все поверхности в квартире - запах отталкивает насекомых и заставляет их искать другое жилье. Процедуру нужно часто повторять - аромат чеснока быстро выветривается.

То же самое и со жгучим перцем, его его нужно рассыпать по тропе муравьев или рядом с гнездом.

Пищевая сода

Данное вещество, попадая в организм муравья, вступает в реакцию с кислотой, отчего насекомое умирает. Заставьте непрошенных гостей отведать угощение - смешайте соду с чем-то сладким (например, с сахаром) и добавьте воды. Полученную смесь оставьте в труднодоступных местах квартиры.

Конечно, вы можете использовать и товары из магазина для борьбы с насекомыми. Гели, мелки, аэрозоли, порошки и ловушки - ассортимент таких приспособлений есть в каждой торговой сети. Чем пользоваться, чтобы избавиться от муравьев в квартире - ваш личный выбор.

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