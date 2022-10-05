Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды и как обойтись без химии - узнайте в материале УНИАН.

Многие люди даже в мирное время стали отказываться от химических моющих средств из-за их вреда для организма. В условиях войны найти привычные нам чистящие продукты стало невероятно сложной задачей. УНИАН расскажет, как помыть посуду без моющего средства и чем его заменить.

Чем можно мыть посуду без химии - 5 натуральных продуктов

Гуманитарная катастрофа во многих городах Украины привела к тому, что знакомые нам необходимые товары исчезли с прилавков магазинов. Это относится и к гелям для мытья посуды, и к порошкам. К счастью, натуральные средства никто не отменял, они есть в доме каждой запасливой хозяйки.

Пищевая сода

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Идеальное средство, которое быстро очищает даже застаревшие загрязнения. С помощью нее можно вымыть тарелки, сковородки, столовые приборы и даже плиту. В итоге вы получите не только чистую, но и блестящую посуду.

Лимонная кислота

В основном используется для избавления от накипи - достаточно двух столовых ложек и кипяченой воды, чтобы очистить чайник. Также можно брать лимонную кислоту и для чистки столовых приборов.

Уксус

Незаменимый помощник, если вам хочется убрать застаревший жир или гарь с кухонной утвари. Добавляйте 1-2 чайные ложки уксуса в горячую воду и мойте раствором сковородки - будут как новые.

Хозяйственное мыло

Прекрасная альтернатива любому моющему средству из магазина. Достаточно растворить мыло в воде или намылить им губку - средство не только очищает посуду от остатков пищи, но и дезинфицирует ее.

Горчичный порошок

Быстро избавляет от жира, даже старого. Насыпьте немного горчицы на посуду, оставьте на 5-10 минут, а затем потрите губкой - от загрязнений не останется и следа.

Чем заменить химию в доме - универсальные растворы

Для того, чтобы начисто вымыть посуду без моющего средства, можно приготовить универсальный раствор. Возьмите:

100 гр хозяйственного мыла;

50 гр соды;

2 ст.л перекиси водорода;

1 ст.л нашатырного спирта.

Мыло натрите на терке или мелко нарежьте ножом, смешайте с остальными ингредиентами и добавьте 400 мл горячей воды. Взбейте раствор до однородной массы и используйте по назначению.

Постирать вещи без порошка можно, также используя товары из кухонного шкафчика. Во время стирки добавьте 1-2 ст.л 9% уксуса, вместо порошка можно использовать жидкое мыло. Такой метод поможет не только избавиться от пятен на одежде, но и уменьшит количество налета в стиральной машине. Переживать о том, что вещи будут пахнуть уксусом не стоит - аромат выветривается за 2-3 часа во время сушки.

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