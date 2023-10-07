Плитку в ванной мало кто любит мыть: трешь ее иной раз, трешь - налет и въевшаяся грязь все равно остаются. Вот тереть как раз и не стоит, особенно абразивными веществами и жесткими губками, иначе сотрете всю красоту. Как отмыть въевшуюся грязь в плитку и чем лучше - рассказываем в материале.
- Чем отмыть кафель в ванной - народные средства
- Как очистить межплиточные швы
- Чем мыть плитку в ванной не нужно - запомните это
Чем отмыть кафель в ванной - народные средства
Чаще всего плитка в ванной пачкается от высокой влажности - остаются капли воды, которые образуют мыльные разводы и известковые отложения. Реже плитку приходится мыть после ремонта - на ней скапливается строительная грязь, следы цемента, краски, пыли, скотча. И с теми, и с другими вполне справятся подручные средства.
Что можно использовать:
- Хозяйственное мыло
Самый простой способ - сделать мыльный раствор, намылить пеной кафель, оставить на 30 минут, затем смыть и протереть насухо. Но у хозяйственного мыла есть минусы: старые пятна оно не смывает и его нельзя использовать для очистки цветной затирки в межплиточных швах - оно вымывает краску.
- Сода и уксус
Соду можно использовать и самостоятельно, но лучше - вместе с уксусом. В паре они отлично работают как пятновыводитель, отбеливают поверхность плитки и убирают застарелый налет - вот вам и ответ, как отмыть кафель в ванной от желтизны.
Смешайте соду и уксус в пропорции 1:1, сделайте однородную пасту и нанесите на плитку на 15-30 минут. Смойте и протрите.
Содовый раствор также поможет, если не знаете, чем отмыть плитку на полу. Для этого возьмите 100 г соды и растворите в 10 л воды (это ведро).
- Лимонная кислота
Еще одно отличное средство, но важно знать, как отмыть кафель в ванной лимонной кислотой. Дело в том, что использовать ее в чистом виде нельзя - она разрушает межплиточные швы. Поэтому нужно развести лимонную кислоту в воде из расчета 1:10 и опрыскать плитку из распылителя. Подождать около 15 минут и затем смыть водой и губкой.
- Перекись водорода
Тоже весьма эффективное средство от налета на плитке в ванной, а также от грязи и плесени в межплиточных швах.
Как отмыть плитку в ванной без разводов: обычный 3%-й раствор перекиси развести с водой в пропорции 1:1, распылить на поверхность плитки и между швами и оставить на 10 минут, а после смыть и протереть.
Важно: после каждой процедуры очистки тщательно смывайте моющие средства - для этого используйте душ и теплую воду.
Как очистить межплиточные швы
Чтобы избавиться от плесени и грибка на швах между плитками, можно использовать:
- антисептический спрей - опрыскать швы и оставить на 15 минут, а затем аккуратно протереть щеткой и смыть водой;
- смесь из перекиси, мыла и воды: 1/4 ст. л. перекиси + 1/2 ст. л. воды + 1 ст. л. жидкого мыла нанести на швы 3-4 раза, смывая каждый раз - они заметно посветлеют (подходит только для белой затирки);
- соду - аккуратно, с помощью зубной щетки почистить загрязненные швы, после - смыть водой и вытереть насухо;
- специальные маркеры - они есть в продаже;
- пароочиститель и меламиновую губку.
Поддерживать швы на плитке в чистоте помогает также противогрибковый состав - обработайте им швы после чистки.
Чем мыть плитку в ванной не нужно - запомните это
Кажется, что плитка и кафель очень долговечны, но это не так. Если использовать агрессивные средства и методы, то, как уже говорили ранее, от былой красоты не останется и следа.
Вот чем не нужно мыть плитку:
- Абразивные порошки + жесткая щетка
Глянцевая плитка очень скоро может стать матовой, а межплиточные швы попросту начнут разрушаться, а в них - забиваться новая грязь.
- Средства с кислотой
Здесь речь не о лимонной кислоте, а именно о покупных средствах, содержащих кислоту. Да, они помогают отмыть стойкие загрязнения, но работают единоразово, так как тоже разъедают плитку, особенно если она сделана из натурального камня.
- Средства с хлором
Как бы хорош ни был хлор - он вымывает у плитки цвет, и она теряет свой лоск. Плюс к этому в сочетании с нашатырем хлор становится очень токсичным - поэтому при уборке лучше воздержаться как от хлора, так и нашатыря, используйте другие доступные средства.
- Микс чистящих
В добавку к предыдущему пункту - смешивать чистящие средства ни в коем случае нельзя. Какой будет реакция веществ после смешивания не знает никто (разве что опытный химик), поэтому не ставьте экспериментов и не рискуйте плиткой и своим здоровьем.
Ранее мы рассказывали, зачем класть лавровый лист в унитаз - хитрость, о которой знают не все.