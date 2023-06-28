От чистоты лобового стекла напрямую зависит ваша безопасность, и мыть его нужно не только снаружи, но и изнутри.

Автомобиль - гордость каждого водителя. Он дарит не только комфорт и скорость передвижения, но и удовольствие. Однако приятные ощущения от вождения легко могут омрачить пятна на лобовом стекле, да и для безопасности это существенный минус.

При этом, даже опытные автомобилисты теряются, когда их спрашивают, чем мыть лобовое стекло автомобиля. Чтобы ваша "ласточка" всегда блестела, УНИАН расскажет, как быстро очистить лобовое стекло.

Чем лучше помыть лобовое стекло снаружи

Не секрет, что грязное лобовое стекло является прямой угрозой безопасности не только для водителя и пассажиров, но и для других участников дорожного движения. Для того, чтобы его отмыть выполните следующие шаги:

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разведите в ведре воду с моющим средством для посуды, чтобы образовалась пена,

нанесите пену на стекло и оставьте на несколько минут, чтобы она разъела грязь,

хорошенько пройдитесь по лобовому стеклу мочалкой, смоченной в мыльном растворе, но не давите,

смойте мыло чистой водой,

протрите стекло насухо тряпкой из натуральных материалов или микрофибры. Синтетика здесь не подойдет, поскольку она не впитает влагу.

Если после мытья стекла остались разводы, можно пройтись еще раз тряпкой из микрофибры, а затем отполировать его скомканной газетой.

Чем еще можно отмыть лобовое стекло снаружи? С небольшими загрязнениями отлично справится пищевая соль. Нанесите небольшое ее количество на мокрую губку, подождите, пока она немного растворится и помойте стекло. После достаточно просто смыть соль водой и протереть лобовое стекло насухо.

Кроме того, многие автомобилисты сталкиваются с проблемой посложнее, чем просто грязное стекло, а именно маленькими крапинками. Как очистить лобовое стекло от точек? В этом случае можно воспользоваться нашатырным спиртом. Влейте небольшое его количество в воду и протрите окно, после чего смойте раствор водой и вытрите стекло насухо.

Убираем следы от дворников на лобовом стекле

Расскажем, как убрать следы от дворников на лобовом стекле. В домашних условиях эту проблему можно попробовать решить с помощью отбеливающей зубной пасты. Нанесите небольшое количество на следы от дворников и заполируйте ватным диском. Остатки пасты уберите влажной тряпкой. Но этот метод поможет лишь в случае мелких потертостей.

Если следы от дворников больше похожи на царапины, можно попробовать заполировать стекло специальным инструментом с использованием профессиональной пасты.

Чем отмыть лобовое стекло изнутри

Мутное лобовое стекло изнутри - боль многих автомобилистов, и отмыть его - та еще задача. Сразу отметим, что заниматься этим желательно не в солнечный день - ваши глаза скажут вам спасибо, а на самом стекле не останется разводов. Секрет довольно прост: на солнце все быстрее сохнет, а тратить дополнительное время на избавление от разводов не хочется никому. Кроме того, полноценную уборку "лобовушки" изнутри затевать лучше в плюсовую температуру.

Решить проблему грязного лобового стекла внутри авто можно народным способом. Отлично справится с этой задачей нашатырный спирт, но осторожнее с дозировкой. Влейте небольшое количество в воду и раствором протрите стекло, оставьте на несколько минут, а сами выйдите из машины, оставив двери и окна открытыми. После протрите окно водой с мыльным раствором, чтобы избавиться от резкого запаха. Чтобы убрать мыльные разводы, вытрите стекло влажной тряпкой, а остатки влаги уберите салфеткой из микрофибры.

Если у вас есть время, автомобилисты советуют натирать стекло пеной для бритья. По словам водителей, это убережет внутреннюю поверхность стекла от загрязнений минимум на 2-3 месяца.

Как очистить лобовое стекло от налета

Жирный налет на лобовом стекле снаружи не только расстраивает водителей и влияет на вид автомобиля, но и ухудшает видимость. А это чревато весьма неприятными последствиями. Чтобы избавиться от налета, можно воспользоваться раствором со столовым уксусом. Оставьте его на 5-7 минут и смойте чистой водой. Это вариант из разряда "дешево и сердито", однако в нем есть и ряд минусов. К примеру, ваше лобовое стекло может остаться без лакокрасочного покрытия.

Еще одно недорогое средство, которое должно помочь - табак. Насыпьте горстку сухого табака на моркую губку и подождите, пока он размокнет. Протрите средством лобовое стекло, он отлично справится с жиром и не навредит виду машины. Остатки табака достаточно собрать тряпкой. После вам понадобится совершить простые манипуляции: обмыть окно водой и вытереть насухо. Также можете заполировать его газетами.

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