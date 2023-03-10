Иногда изобретательность наших людей просто удивляет. О том, как обычным втулкам от туалетной бумаги дать вторую жизнь, и что из них можно сделать - читайте в материале.

Все, кто находился в декрете или вынужденном отпуске, прекрасно знают, как скучно долго усидеть в четырех стенах ничего не делая. В такой ситуации люди начинают искать себе занятие: одни вяжут или шьют, другие записываются в секции, третьи - начинают что-то мастерить.

Как показывает практика, далеко не всегда стремление что-то создать подразумевает большие финансовые вложения. Порой рабочий материал находится у нас дома в изобилии, главное - увидеть его.

Раньше мы рассказывали вам, что можно сделать из бумажных лотков для яиц, а сейчас расскажем о том, как можно применить творческую энергию и какие удивительные вещи можно сделать из обычных втулок для туалетной бумаги или бумажных полотенец.

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Для чего можно использовать втулки от туалетной бумаги - варианты

Есть одно "но" - все эти советы касаются только людей с креативным мышлением. Если вы не любитель что-то мастерить и не дружите ни с клеевым пистолетом, ни с ножницами - не захламляйте квартиру и выбрасывайте втулки сразу по мере их появления. Однако если ваша фантазия постоянно подсказывает вам новые идеи создания чего-то оригинального, но вы еще не конца поняли, как можно применить втулки от полотенец и туалетной бумаги - этот материал для вас.

Освежитель воздуха - это самое простое применение втулки от туалетной бумаги. По сути, вам даже не нужно ждать, когда закончится рулон. Достаточно несколько раз брызнуть на внутреннюю сторону втулки освежителем воздуха или духами и повесить рулон на его обычное место.

Дело в том, что втулка изготавливается из плотного картона, а как известно, бумага прекрасно впитывает все жидкости и запахи. Нанесенный на втулку ароматизатор, будет пахнуть гораздо дольше, чем если бы вы просто распылили его в воздухе. Распыляя освежитель не в воздух, а на картон, вы увеличите срок эксплуатации баллончика минимум в два раза.

Органайзер для проводов - этот беспроигрышный вариант того, как можно применить втулки от полотенец и туалетной бумаги, наверняка оценят мужчины.

Проблема вечно запутавшихся проводов, зарядок, кабелей и удлинителей знакома всем, и порой размотать этот бесконечный клубок сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Но как показывает практика, навести порядок в ящике с проводами не так уж сложно. Достаточно смотать каждый провод и вставить его в отдельную втулку. Таким образом провода никогда не размотаются и не запутаются.

Для удобства на каждой втулкке можно написать, какой именно провод в ней лежит, и для чего он предназначен. Поверьте, этот лайфхак поможет вам сохранить не только время, но и нервы.

Развивающие игры - это самые полезные вещи из втулок, которые вы можете сделать своими руками. Покрасив втулки в разные цвета и сделав в них дно, вы получите оригинальные футляры для счетных палочек или вырезанных из картона букв. Дети 4-5 лет с радостью будут раскладывать по "домикам" гласные и согласные буквы, отделять буквы от звуков и даже не догадаются, что это не просто веселая игра с мамой, а полноценный урок. А учитывая материал, из которого изготовлены втулки, игра будет совершенно безопасной: никаких острых углов, никакой твердой поверхности и никаких мелких деталей.

- это самые полезные вещи из втулок, которые вы можете сделать своими руками. Покрасив втулки в разные цвета и сделав в них дно, вы получите оригинальные футляры для счетных палочек или вырезанных из картона букв. Дети 4-5 лет с радостью будут раскладывать по "домикам" гласные и согласные буквы, отделять буквы от звуков и даже не догадаются, что это не просто веселая игра с мамой, а полноценный урок. А учитывая материал, из которого изготовлены втулки, игра будет совершенно безопасной: никаких острых углов, никакой твердой поверхности и никаких мелких деталей. Поделки из втулок от туалетной бумаги своими руками можно делать бесконечно. Это может быть гараж для игрушечных машинок. Достаточно сложить горизонтально втулки одна на другую и прикрепить их к листу картона или просто уложить в коробку из-под обуви. В ниши втулок прекрасно поместятся игрушечные машинки вашего сына. А если в создании "гаража" он примет активное участие, новая игрушка ему точно понравится.

Органайзер для карандашей и ручек - это самый распространенный вариант проявления креатива. За счет того, что для изготовления втулок используется достаточно плотный качественный картон, такие органайзеры прослужат долго. Декорировать такие органайзеры можно как угодно, но в любом случае, при наличии веселых красивых "домиков", карандаши и фломастеры ваших детей уже не будут разбросаны по всей квартире.

- это самый распространенный вариант проявления креатива. За счет того, что для изготовления втулок используется достаточно плотный качественный картон, такие органайзеры прослужат долго. Декорировать такие органайзеры можно как угодно, но в любом случае, при наличии веселых красивых "домиков", карандаши и фломастеры ваших детей уже не будут разбросаны по всей квартире. Стаканчики для рассады - садоводы настолько изобретательные люди, что нашли втулкам свое применение - огородное. Задумавшись о том, как использовать втулки от туалетной бумаги для рассады, они пришли к выводу, что нет ничего невозможного. Все что вам нужно, чтобы получился стаканчик для рассады - это сделать во втулке дно, чтобы почва не вываливалась. Для этого с одной стороны делаем на втулке несколько небольших надрезов, сгибаем картон по этим надрезам внутрь и фиксируем при помощи клея. Если вы не хотите использовать клей, так как опасаетесь, что его химический состав негативно скажется на качестве грунта - используйте обычные канцелярские скрепки. Закрепив разрезанные части втулки при помощи клея или скрепки и соединив их, вы получите стаканчик для рассады. Удобство такой тары в том, что, во-первых, картон быстро разлагается, а это значит, что вы не будете травмировать рассаду при высаживании и сможете переместить ее в грунт вместе со стаканчиком. Кроме того, вы можете регулировать высоту самого стаканчика, подрезав края втулки, если она слишком длинная. Ну и наконец, себестоимость такого материала, в отличие от специальных поддонов или торфяных горшочков для рассады, фактически равна нулю.

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