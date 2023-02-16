Два способа, как почистить ананас за 1 минуту и нарезать его.

Чистить ананас не так сложно, как может показаться. Для этого нужно выбрать спелый плод и взять острый нож. Как почистить ананас за 1 минуту и нарезать его, а также как красиво нарезать ананас, не очищая его - читайте в материале.

Ранее мы рассказывали, как резать авокадо - оригинальный лайфхак.

Как выбрать ананас - на что обращать внимание

Постарайтесь выбрать спелый фрукт, и не только потому, что он вкуснее - его можно будет легко очистить при помощи обыкновенного кухонного ножа:

Видео дня

"шевелюра" ананаса должна быть зеленой, густой и красивой, листья плотными - у зрелого плода они отрываются быстро и без усилий.

кожура спелого ананаса - коричнево-желтой или с легким зеленоватым оттенком, если она полностью коричневая, то плод переспевший;

фрукт должен быть упругим, но не жестким - он должен продавливаться под пальцами;

на ананасе не должно быть вмятин и повреждений - такие фрукты внутри могут уже быть подгнившими.

Не берите в магазине зеленый ананас - это не банан и в домашних условиях он не дозреет.

Как почистить ананас за 1 минуту и нарезать его

Это самый простой способ чистки и нарезки:

срежьте верхушку и низ ананаса;

поставьте ананас вертикально и срежьте шкурку – начиная снизу вверх, "глазки" ананаса оставлять не нужно;

разрежьте ананас вдоль пополам, а затем обе половинки по длине - еще на две части;

срежьте у четвертинок твердую сердцевину ее можно использовать для приготовления фреша;

получившиеся кусочки разрежьте вдоль еще раз на две части и нарежьте на порционные куски.

Совет: очищенный ананас оставьте на полчаса-час при комнатной температуре - он станет слаще.

Как красиво нарезать ананас, не очищая его

Ананас не обязательно тонко чистить - можно достать из него мякоть и нарезать ее:

разрежьте ананас вдоль на две части - "шевелюру" также нужно разделить, а затем половинки - еще на две, тоже вдоль;

срежьте аккуратно шкуру из четвертинок - чтобы у вас получилась своеобразная подставка;

срезанную мякоть нарежьте на дольки и верните их в "родные" тарелки, сдвинув в шахматном порядке.

Можно, конечно, и просто нарезать неочищенный ананас на порционные кусочки, но если хотите удивить, то советуем подать ананас именно на "тарелках".

Вас также могут заинтересовать новости: