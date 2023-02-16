Чистить ананас не так сложно, как может показаться. Для этого нужно выбрать спелый плод и взять острый нож. Как почистить ананас за 1 минуту и нарезать его, а также как красиво нарезать ананас, не очищая его - читайте в материале.
- Как выбрать ананас - на что обращать внимание
- Как почистить ананас за 1 минуту и нарезать его
- Как красиво нарезать ананас, не очищая его
Ранее мы рассказывали, как резать авокадо - оригинальный лайфхак.
Как выбрать ананас - на что обращать внимание
Постарайтесь выбрать спелый фрукт, и не только потому, что он вкуснее - его можно будет легко очистить при помощи обыкновенного кухонного ножа:
- "шевелюра" ананаса должна быть зеленой, густой и красивой, листья плотными - у зрелого плода они отрываются быстро и без усилий.
- кожура спелого ананаса - коричнево-желтой или с легким зеленоватым оттенком, если она полностью коричневая, то плод переспевший;
- фрукт должен быть упругим, но не жестким - он должен продавливаться под пальцами;
- на ананасе не должно быть вмятин и повреждений - такие фрукты внутри могут уже быть подгнившими.
Не берите в магазине зеленый ананас - это не банан и в домашних условиях он не дозреет.
Как почистить ананас за 1 минуту и нарезать его
Это самый простой способ чистки и нарезки:
- срежьте верхушку и низ ананаса;
- поставьте ананас вертикально и срежьте шкурку – начиная снизу вверх, "глазки" ананаса оставлять не нужно;
- разрежьте ананас вдоль пополам, а затем обе половинки по длине - еще на две части;
- срежьте у четвертинок твердую сердцевину ее можно использовать для приготовления фреша;
- получившиеся кусочки разрежьте вдоль еще раз на две части и нарежьте на порционные куски.
Совет: очищенный ананас оставьте на полчаса-час при комнатной температуре - он станет слаще.
Как красиво нарезать ананас, не очищая его
Ананас не обязательно тонко чистить - можно достать из него мякоть и нарезать ее:
- разрежьте ананас вдоль на две части - "шевелюру" также нужно разделить, а затем половинки - еще на две, тоже вдоль;
- срежьте аккуратно шкуру из четвертинок - чтобы у вас получилась своеобразная подставка;
- срезанную мякоть нарежьте на дольки и верните их в "родные" тарелки, сдвинув в шахматном порядке.
Можно, конечно, и просто нарезать неочищенный ананас на порционные кусочки, но если хотите удивить, то советуем подать ананас именно на "тарелках".