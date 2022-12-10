Рассказываем, как отделить авокадо от кожуры за 10 секунд и правильно нарезать фрукт.

Авокадо - всем хорош. Его маслянистый вкус делает просто изумительными салаты, бутерброды, соусы и смузи. Однако есть у "аллигаторовой груши" - так называют авокадо - одно "но": его сложно почистить, а затем нарезать полезную мякоть. Известно много случаев, когда чистка авокадо приводила к порезам и травмам. УНИАН расскажет, как быстро и безопасно почистить авокадо, достать из него косточку и как резать авокадо для бутербродов, салатов и овощной тарелки.

Ранее мы рассказывали, как вырастить дерево авокадо из косточки и ухаживать за ним.

Как правильно резать авокадо, чтобы не травмироваться

Разрежьте авокадо вдоль на две половинки - для этого лучше взять большой нож. Будьте при этом максимально осторожными! Покрутите половинки авокадо в разные стороны, пока одна сторона не отстанет от косточки. Если авокадо спелое, то сделать это будет несложно.

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Спелое авокадо - мягкое и часто имеет тёмную кожуру.

Косточку авокадо достаньте чайной ложечкой. Часто можно встретить советы достать косточку, вонзив в нее нож - мы не советуем этого делать, так как такой способ достаточно травматичен.

Если вы планируете использовать только половинку авокадо, то не вытаскивайте косточку из второй половины - так авокадо не потеряет цвет.

Как отделить авокадо от кожуры - 3 способа

Есть три простых способа достать мякоть из авокадо. Для любого из них вам понадобится не более 10 секунд.

1. Разрезанные половинки фрукта можно почистить пальцами

Потяните за шкурку и снимите ее. Если не получается, сделайте ножом надрез в кожуре сверху вниз на одной половинке, подцепите кожуру и аккуратно снимите.

Очищенную мякоть нужно сбрызнуть лимонным соком, чтобы она не потемнела.

2. Мякоть авокадо можно вынуть ложкой

Возьмите половинку фрукта в руку. В край мякоти воткните ложку и пройдитесь ею вдоль шкурки - таким образом выньте мякоть.

3. Можно почистить авокадо с помощью стакана

Для этого половинку фрукта поднесите к краю стакана широкой частью вниз. Надавите на фрукт таким образом, чтобы стенка стакана отделила мякоть от кожуры.

Как правильно резать авокадо для бутербродов и овощной тарелки

Можно не доставать мякоть из авокадо, а нарезать ее прямо в кожуре. Возьмите половинку авокадо в руку и разрежьте мякоть вдоль на дольки одинакового размера. После с помощью ложки аккуратно выньте дольки, отделяя их от кожуры.

Как порезать авокадо в салат красиво

Чтобы порезать мякоть авокадо кубиками, сначала разрежьте авокадо вдоль на дольки одинакового размера - как в предыдущем способе. Затем так же сделайте поперечные разрезы. Аккуратно выньте нарезанные кубики при помощи ложки.

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