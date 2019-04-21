Правоохранители открыли четыре уголовных производства по фактам нарушений на выборах

Больше всего сообщений граждан касаются незаконной агитации и фотографирования бюллетеней.

Полиция открыла четыре уголовных производства в связи с нарушениями во время выборов.

Читайте такжеВ Киеве избирателя задержали за фотографию бюллетеня

На 14.00 в правоохранительные органы поступили 562 заявления и сообщения о вероятных правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства внутренних дел советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"По состоянию на 14.00 получено 562 сообщения о нарушениях избирательного законодательства. По четырем сообщениям внесена информация в Единый государственный досудебных расследований, соответственно, начаты уголовные производства", - сказал Варченко.

Он отметил, что три уголовных производства открыты по части первой статьи 158, и 1 - по ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Варченко добавил, что больше всего сообщений граждан касаются незаконной агитации и фотографирования бюллетеней. Также было два обращения об угрозах физической расправой, три - в связи с возможным подкупом избирателей и два - попытках выноса бюллетеня.

Кроме того, по словам советника, полиция зафиксировала сообщение о заминировании Каховской ГЭС. Верченко отметил, что на месте работает взрыво-техническая группа.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы по состоянию на 12.00 зафиксировали 281 обращение в связи с нарушениями во время выборов по всей Украине.