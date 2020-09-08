Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки. УНИАН предлагает вам ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 8 сентября.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

Утром во вторник ситуация на мостах через Днепр складывается следующая:

Северный мост плотно движется в направлении центра. Тянучка наблюдается на проспекте Шухевича. В направлении левого берега проезд свободный;

Мост Метро движется тоже плотно в сторону центра, скопление автомобилей наблюдается на Броварском проспекте и начинается еще при подъезде к метро "Дарница";

На мосту Патона условно свободное движение. Пробка наблюдается при подъезде к мосту в сторону правого берега на проспекте Соборности, и также есть тянучка при съезде с моста на бульвар Дружбы Народов;

На Дарницком мосту движение в центр города достаточно сильно осложнено, кроме того на подъезде к мосту в большой тянучке стоит Дарницкое шоссе. Проехать в обратном направлении можно без проблем;

Южный мост традиционно тянется в направлении центра города. Основная пробка на проспекте Бажана перед мостом и начинается еще при подъезде к "Познякам".

Ситуация на дорогах Киева

На других магистралях затруднения с проездом наблюдаются на проспекте Степана Бандеры в сторону Телиги при подъезде к метро "Почайная". Тянучка наблюдается на самой улице Телиги в сторону "Дорогожичей".

Пробки наблюдаются на улице Кирилловской в районе Куреневки.

Традиционно в пробке - улица Набережно-Рыбальская в сторону центра.

На проспекте Победы пробка наблюдается от Политеха до развязки с улицей Черновола, дальше в сторону центра - посвободнее, но не быстро. Пробка также на Брест-Литовском шоссе, которая перетекает на проспект Победы и тянется до "Берестейской".

В районе развязки Победы и Черновола также пробки наблюдаются на улице Борщаговской и Жилянской в сторону центра, и Воздухофлотском проспекте.

Не спешит Надднепрянское шоссе от Дарницкого моста до моста Патона.

На Левом берегу пробки наблюдаются на Броварском проспекте и бульваре Перова.

Также традиционная пробка - при подъезде к "Черниговской" по улице Братиславской.

Не спешат подъезды к мостам в сторону правого берега: Дарницкое шоссе стоит от проспекта Григоренко; проспект Бажана - то "Позняков"; проспекты Соборности, Шухевича и Броварской также не спешат.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН