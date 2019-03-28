Курсирующие по центру Киева троллейбусы 30 марта изменят маршрут

Это связано с открытием фестиваля "Французская весна" в Киеве.

В Киеве в субботу, 30 марта, с 18.00 до 23.00 в связи с проведением фестиваля «Французская весна в Украине» на Софийской площади будут изменены маршруты троллейбусов №№ 6, 16, 18.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевпастранс».

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Так, троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»; № 16 – от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода и троллейбус № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

В пресс-службе напомнили, 30 марта в 20.30 воздушно-цирковым уличным действом «Садовница Мю и кинематика флюидов» от французского коллектива Transe Express на Софийской площади откроется фестиваль «Французская весна в Украине».

На время проведения мероприятия, с 19.00 до 23.00 будет запрещено движение всех видов транспорта на улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирпеньской до улицы Большой Житомирской) и в переулке Рыльском.

Как сообщал УНИАН, в Киеве почти на месяц ограничат движение по Южному мосту.