Количество работающих заведений питания существенно не изменилось.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину почти все кафе и рестораны работают несмотря на отключение электроэнергии, однако оборот заведений упал в среднем на 8%.

Как отмечается в исследовании Opendatabot со ссылкой на данные компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster, после первого блэкаута количество работающих заведений питания существенно не изменилось.

Больше всего кафе и ресторанов остановили работу в Житомирской и Одесской областях – 3-5%.

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Тем не менее упали показатели оборота. Больше всего "просели" заведения в Черновицкой (-15%), Тернопольской (-14%) и Хмельницкой (-13%) областях.

После массированного обстрела Украины 23 ноября больше всего пострадали заведения в Черкасской, Ровенской, Ивано-Франковской, Винницкой и Тернопольской областях. Однако, в Житомирской области 4% заведений возобновили свою работу.

Оборот кафе и ресторанов упал еще на 8%. Те, кто установили генераторы уже адаптировались, и даже видят рост в кассе, рассказали в Poster. Заведения становятся не только место, где можно поесть или выпить кофе, но и рабочими хабами и "пунктами несокрушимости".

Poster:

Poster – облачная система автоматизации для кафе, ресторанов и магазинов, которая позволяет управлять кассой, складом, финансами, аналитикой, CRM, программным РРО. Компания основана в начале 2013 года, по состоянию на начало войны в Украине ее услугами пользовались более 14 тыс. бизнес в 100 странах мира.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии. 18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

По состоянию на 19 ноября 2022 года оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет включать на 2-3 часа в сутки.

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