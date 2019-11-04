Кабмин уволил главу Государственного космического агентства

Также правительство назначило нового замминистра энергетики.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании уволил главу Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявил конкурс на эту должность, сообщила пресс-служба Кабмина.

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Также правительство назначило Сергея Масличенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Кроме того, правительство временно возложило исполнение обязанностей генерального директора Государственного авиационного предприятия «Украина» на Александра Пономаренко.

Также объявлены конкурсы на должности: государственных секретарей Минэкоэнерго и Минрегиона, председателя Государственной экологической инспекции, заместителя председателя Государственной фискальной службы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил проект госбюджета-2020 ко второму чтению в Верховной Раде.