цей матеріал доступний українською

Кабмин уволил главу Государственного космического агентства

14:08, 04 ноября 2019
Разное
150 0
Кабмин принял ряд кадровых решений на внеочередном заседании / фото УНИАН

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании уволил главу Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявил конкурс на эту должность, сообщила пресс-служба Кабмина.

Читайте такжеВсе чиновники будут получать зарплату только на карточки - решение Кабмина

Также правительство назначило Сергея Масличенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Кроме того, правительство временно возложило исполнение обязанностей генерального директора Государственного авиационного предприятия «Украина» на Александра Пономаренко.

Также объявлены конкурсы на должности: государственных секретарей Минэкоэнерго и Минрегиона, председателя Государственной экологической инспекции, заместителя председателя Государственной фискальной службы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил проект госбюджета-2020 ко второму чтению в Верховной Раде.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Кабмин#Государственное космическое агентство