Отели Киева подорожают - эксперты

По словам экспертов, стоимость размещения в отелях Киева в 2019 году увеличится на 5-10%.

Стоимость размещения в гостиницах столицы в 2019 году увеличится на 5-10%, в то же время заполняемость отелей в Киеве сохранится на уровне 2018 года.

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Об этом сообщила УНИАН пресс-служба консалтинговой компании Colliers International.

«Существует вероятность увеличения показателя средней цены номера (ADR) в 2019 году на 5-10%, с учетом повышения цен на номера за счет, к примеру, расширения видов услуг и повышения их качества», - отметили в компании.

Отмечается, что, согласно прогнозам отельеров, существенного увеличения заполняемости гостиниц Киева не ожидается.

«В 2019 не планируется проведение масштабных ивентов, соответственно, не предполагается туристический всплеск, который может повлиять на динамику показателя. Данные прогнозы актуальны при условии продолжения процесса стабилизации политической и экономической ситуации в стране, а также отсутствия резких колебаний курса гривни», - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики Colliers International, девелоперы постепенно возвращаются к вопросам реализации гостиничных проектов, но открытие гостиниц Park Inn (в 2017 году), Aloft Hotel, Ibis и других покрыло нехватку качественных отелей в среднем ценовом сегменте с учетом текущего уровня спроса.

«Не секрет, что гостиницы – наиболее долго окупаемый сегмент коммерческой недвижимости. Пока реальная доходность на номер в валюте не достигнет уровня доходности до 2014 года, рано говорить о том, что гостиничные проекты действительно станут прибыльными. Понадобится несколько лет для поглощения рынком новых открывшихся объектов, при условии увеличения количества туристов в Украину и повышения показателя заполняемости», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в активной стадии строительства находится гостиница Ibis по адресу пр-т Победы, 55 (150 номеров), а также Adagio City Aparthotel.

Также, по данным пресс-службы, в 2018 году по сравнению с 2017 годом показатель заполняемости гостиниц 5* не изменился (45-50%), а в отелях среднего ценового сегмента заполняемость увеличилась на 5% составив 55-65% (некоторые отели с профессиональным управлением, расположенные в центре Киева, достигли уровня выше 70%).

При этом средняя цена номера (ADR) в отелях 5* увеличился на 10% в иностранной валюте, составив 150 евро.

В отелях 3* и 4* показатель не демонстрировал рост и фактически остался на уровне 45-50 евро и 85-90 евро соответственно (для качественных гостиниц).

Также, отмечается, негативное влияние на развитие гостиничной индустрии, в том числе и на показатели операционной деятельности в 2018 году оказали такие факторы как введение военного положения в стране, и последовавшие за этим массовые аннуляции броней гостиничных номеров, начиная с декабря 2018 года.

Справка УНИАН. Colliers International – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников, работающих в примерно 300 офисах в более чем 60 стран мира, в том числе на территории СНГ и стран Балтии.

Представительство в Украине работает с 1997 года в Киеве.