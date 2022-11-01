Предприятия всех секторов продолжают ожидать сокращения общей численности работников.

В октябре бизнес ухудшил ожидания относительно своей экономической деятельности из-за осложнения ситуации с безопасностью.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на результаты ежемесячного опроса предприятий.

"Негативное влияние полномасштабной войны на предложение товаров, имеющиеся логистические проблемы, дальнейшее разрушение энергетических мощностей и снижение реальных доходов населения сдерживают восстановление экономики и обуславливают ухудшение ожиданий предприятий всех секторов", - говорится в сообщении.

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При этом предприятия промышленности ухудшили оценки экономических перспектив из-за потерь производственных и энергетических мощностей. Предприятия торговли ухудшили оценки по объему товарооборота, но несколько снизили пессимизм в ожиданиях по росту закупочных цен и стоимости товаров.

Предприятия сферы услуг ослабили собственные ожидания, несмотря на дальнейшее повреждение транспортной, энергетической инфраструктуры и снижение доходов населения: они ожидают уменьшения объемов оказанных услуг, объемов новых заказов, в то же время ослабили ожидания относительно повышения тарифов на собственные услуги.

"Большинство предприятий, участвующих в опросах, незначительно ослабили ожидания по подорожанию собственной продукции/услуг на фоне ослабления ожиданий по росту цен на сырье и товары поставщиков. Предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, продолжают ожидать сокращения общей численности работников", - сообщили в НБУ.

Война в Украине и ситуация с бизнесом:

18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

Рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.

1 августа в Кабмине рассказали о выданных льготных кредитах для предпринимателей за время войны.

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

По состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.

27 сентября 2022 года США заявили о готовности кредитовать украинский бизнес.

11 октября 2022 года в Минфине рассказали, что происходит с кредитованием бизнеса во время войны.

14 октября 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин запускает новую программу кредитования бизнеса.

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