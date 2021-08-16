По его словам, это связано с продажей валюты предприятиями-экспортерами.

За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4–0,5%, и на начавшейся неделе эксперты ожидают его дальнейшего снижения.

Об этом сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии, переданном УНИАН.

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По его словам, это связано с продажей валюты предприятиями-экспортерами.

"По информации НБУ, население с начала месяца остается чистым покупателем валюты. Но при этом предприятия-экспортеры продают валюты больше, чем покупают. И этой чистой продажи валюты предприятиями хватает на то, чтобы ее покупало население, банки на свою позицию и Нацбанк для пополнения международных активов. И гривня при этом укрепляется", - сообщил Иосуб.

"На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,6 грн/долл., а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 26,5/26,7 грн/долл.", - прогнозирует эксперт.

Курс на 16 августа:

Национальный банк Украины на понедельник, 16 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,69 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий