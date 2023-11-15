В ЕК ожидают, что рост составит 3,7% в 2024 году и 6,1% в 2025 году.

Еврокомиссия значительно улучшила прогноз роста экономики Украины в 2023 году - с 0,6% в майском прогнозе до 4,8%.

В обновленном экономическом прогнозе отмечается, что относительно следующих лет, в ЕК ожидают, что рост составит 3,7% в 2024 году и 6,1% в 2025 году, причем ключевыми движущими силами роста будут частное потребление и государственные инвестиции.

После быстрого снижения в 2023 году годовая инфляция, по прогнозам, снизится до 7,6% в 2025 году при поддержке смягчения ограничений на производство и жесткой монетарной политики.

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"Несмотря на серьезные проблемы, вызванные агрессивной войной России, экономика Украины продемонстрировала превосходную устойчивость в 2023 году благодаря исключительным урожаям, правительственным стимулам, подкрепленным непоколебимой поддержкой международных партнеров, а также приверженности власти обеспечению макрофинансовой стабильности", - говорится в прогнозе.

"В течение 2023 года украинская экономика неожиданно развивалась, несмотря на продолжающиеся сбои в критической инфраструктуре и цепочках поставок. Эти лучшие, чем ожидалось, показатели подчеркивают адаптивность и устойчивость украинских потребителей и компаний в сложных условиях войны, что отражается в улучшении показателей доверия", - отметили в Еврокомиссии.

Отмечается, что экономические перспективы Украины в значительной степени зависят от хода войны, поступления иностранных средств и развития экспорта. Также отмечается, что рост реального ВВП останется умеренным в 2024 году на уровне 3,7%, прежде чем значительно повыситься до 6,1% в 2025 году.

Прогнозы по экономике Украины

Согласно принятому закону о государственном бюджете на 2024 год, чиновники прогнозируют рост реального ВВП на 4,6% в следующем году.

МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины до 4,5% к концу этого года (до этого этот показатель оценивался в диапазоне от 1% до 3%). При этом в МВФ отмечают, в 2024 году рост замедлится до 3-4%, поскольку война продолжается, а риски ухудшения прогноза остаются значительными.

НБУ недавно улучшил прогноз роста реального ВВП с 2,9% до 4,9% в 2023 году. По прогнозу регулятора, в 2024 году экономика вырастет на 3,6%, несмотря на сохранение высоких рисков безопасности, а в 2025 – на 6%.

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