Если вы планируете обратиться в банк или микрофинансовую организацию для получения кредита, вам стоит знать, как правильно посчитать проценты по займу, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Представители онлайн-сервиса по микрокредитованию Е гроши рассказали о процедуре подсчета начислений по кредитам в различных финансовых структурах.

По словам специалистов Е гроши, банки и МФО начисляют проценты по-разному. Первые чаще всего производят подсчет процентов за месяц или определенный период времени, а в МФО принято проводить подсчет за каждый день использования кредитных средств. Важную роль в начислении процентов играет тип выбранного займа. Каждое финансовое учреждение может предлагать заемщикам разные кредитные условия в зависимости от выбранной стратегии.

От чего зависит начисление процентов

Представители сервиса Е гроши объяснили, что начисление процентов зависит от четырех составляющих: тела и срока займа, процентной ставки и периодичности выплат. Тело и срок займа – это конкретная сумма денег, которая выдается заемщику для выплаты в течение определенного отрезка времени (10 дней, месяц, полгода и т.д.). Цена за предоставляемую финансовым учреждением услугу – это и есть процентная ставка. Периодичность выплат – это даты в кредитном календаре, по наступлению которых заемщик должен выплатить часть задолженности по условиям кредитного договора.

Стандартный тип договора предполагает выплату процентов финансовому учреждению вместе с выплатой тела кредита, – объясняют в Е грошах. Это значит, что плата за предоставляемые банком или МФО услуги распределяется вместе с суммой займа на конкретное количество платежей.

Как посчитать проценты по кредиту

По словам специалистов Е гроши, первым делом потенциальному заемщику необходимо узнать у кредитора размер процентной ставки и определить, какую сумму он хочет взять в долг, а также на какой период. После этого необходимо обратить внимание на количество дней в году (365 - обычный, 366 - високосный). Эта информация является базовой и именно по ней можно делать расчеты по процентам.

Правильно вычисляем проценты по схеме:

Сначала множим полную сумму займа на указанный на сайте размер процентной ставки. Далее определяем количество дней в году и умножаем его на количество дней, во время которых вы планируете пользоваться выданным займом. Последнее вычисление – делим первое вычисление на второе и получаем готовый расчет по процентам вашего будущего займа.

Примечательно, что на сайте онлайн-сервиса Е гроши каждый клиент может посчитать проценты по кредиту сразу на калькуляторе. Процедура занимает всего несколько секунд, ведь потенциальному заемщику необходимо всего лишь ввести данные и нажать кнопку “рассчитать”. На каждой странице онлайн-сервиса есть кредитный калькулятор, который определяет сумму процентов в зависимости от периода выплаты кредитных средств. Компания старается войти в положение каждого клиента и предлагает наиболее выгодные условия кредитования. Здесь можно получить стандартный кредит на 30 дней, воспользоваться программой лояльности и даже оформить большой займ для развития собственного бизнеса. При этом кредиты оформляются в максимально быстрые сроки, без очередей и лишней бюрократии.

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Автор: Григорий Бондарь